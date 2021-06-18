Шилгавы: «Рад, что мы набрали очко в матче с таким сильным соперником»

Наставник сборной Чехии прокомментировал результат матча против команды Хорватии.

Раздосадован пропущенным мячом, потому что он стал следствием потери концентрации внимания: мы позволили сборной Хорватии быстро разыграть штрафной и оказались не готовы реагировать на дальнейшее развитие событий. Такое случается уже не в первый раз — сожалею об этом.

Во втором тайме атаки сборной Хорватии стали опаснее, так что я рад, что мы набрали очко в матче с таким сильным соперником.