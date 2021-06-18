ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Шилгавы: «Рад, что мы набрали очко в матче с таким сильным соперником»

18 июня 2021, 23:14
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал результат матча против команды Хорватии.

Раздосадован пропущенным мячом, потому что он стал следствием потери концентрации внимания: мы позволили сборной Хорватии быстро разыграть штрафной и оказались не готовы реагировать на дальнейшее развитие событий. Такое случается уже не в первый раз — сожалею об этом.

Во втором тайме атаки сборной Хорватии стали опаснее, так что я рад, что мы набрали очко в матче с таким сильным соперником.

Чехи реализовали 24 пенальти подряд на чемпионатах Европы.

Все новости
Сантуш: «Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть»
Вчера, 23:12 Комментарии1
Дудек: «Левандовски в „Баварии“ и сборной — это два разных игрока»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Бэйл: «У меня хорошие отношения с Анчелотти»
Вчера, 22:11 Комментарии3
Дешам: «Венгрия провела матч всей своей жизни»
Вчера, 18:57 Комментарии4
Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»
Вчера, 18:46 Комментарии24
Гризманн: «Мне бы хотелось завершить карьеру в МЛС»
Вчера, 15:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 01:31
Такую Харватию надо было выносить в одну калитку!
ProKop92
ProKop92 ответ ЮЗИК (раскрыть)
18 июня в 23:59
Игра была равна,играли два...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июня в 23:24
Игра была равная
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100