Тьяго: «Терпеть не могу современный футбол. В нём стало меньше магии»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара поделился мыслями о современном футболе.
Терпеть не могу современный футбол. В нем стало меньше магии. Больше не требуется часто идти в дриблинг, ведь игроки стали быстрее и более крепкими физически.
Футболисты стали более развиты во всех аспектах. Однако очень не хватает тех, от игры которых захватывает дух.
А теперь ввели и VAR… Я всегда был против этого. Он лишает футбол самой сути, хитрости и озорства, которые были ему присущи.
Алькантара выступает за «Ливерпуль» с сентября прошлого года, до этого он защищал цвета «Баварии».
Эти бесконечные просмотры разрывают матч на куски, теряется целостность восприятия.
Игроки на поле могут потерять Кураж.
А когда на стоп кадре показывают мизинец правой ноги в офсайде - это вообще просто маразм.
Так что прав Тьяго, романтика и озорство ушло из футбола...
Эти бесконечные просмотры разрывают матч на куски, теряется целостность восприятия.
Игроки на поле могут потерять Кураж.
А когда на стоп кадре показывают мизинец правой ноги в офсайде - это вообще просто маразм.
Так что прав Тьяго, романтика и озорство ушло из футбола...