Тьяго: «Терпеть не могу современный футбол. В нём стало меньше магии»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании поделился мыслями о современном футболе.

Терпеть не могу современный футбол. В нем стало меньше магии. Больше не требуется часто идти в дриблинг, ведь игроки стали быстрее и более крепкими физически.

Футболисты стали более развиты во всех аспектах. Однако очень не хватает тех, от игры которых захватывает дух.