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Тьяго: «Терпеть не могу современный футбол. В нём стало меньше магии»

вчера, 12:46

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара поделился мыслями о современном футболе.

Терпеть не могу современный футбол. В нем стало меньше магии. Больше не требуется часто идти в дриблинг, ведь игроки стали быстрее и более крепкими физически.

Футболисты стали более развиты во всех аспектах. Однако очень не хватает тех, от игры которых захватывает дух.

А теперь ввели и VAR… Я всегда был против этого. Он лишает футбол самой сути, хитрости и озорства, которые были ему присущи.

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с сентября прошлого года, до этого он защищал цвета «Баварии».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:28
    Nazi
    Nazi ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 15:26, ред.
    Согласен на все сто с пунктом о мизинце, коим может быть и кусок лба, пучок волос на башке, внезапно вставший член и мало чего еще..

    Но ВАР нужен, его надо дорабатывать, как и правило оффсайда например. Смотря на это Евро я бы даже осмелился запретить игрокам пасовать вратарю. Ужасное дело твориться. Вратари делают гораздо больше пасов за матч, чем плеймейкеры.. Это уже вправду маразм.
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 13:44
    Раньше футбол - это игра, эмоции, спорт, сейчас, это больше бизнес. Современный футбол скучен и слишком прагматичен.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:33
    А меня всё устраивает!😜
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:07
    Согласен по поводу ВАР.
    Эти бесконечные просмотры разрывают матч на куски, теряется целостность восприятия.
    Игроки на поле могут потерять Кураж.
    А когда на стоп кадре показывают мизинец правой ноги в офсайде - это вообще просто маразм.
    Так что прав Тьяго, романтика и озорство ушло из футбола...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:56
    Ну как можно не согласиться с этим мнением , сто процентов в точку !!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:49
    Согласен,пропал романтизм, остался расчёт и физика
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