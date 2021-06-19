Марку Силва, которым интересовался ЦСКА, может возглавить «Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» находится в поисках нового главного тренера.
Как сообщается, главным кандидатом на эту должность является Валерьен Исмаэль. Если «Вест Бромвич» не сможет договориться с французским специалистом, клуб переключит своё внимание на Марку Силву.
Напомним, что интерес к португальскому наставнику проявлял ЦСКА.
Это не соответствует действительности. ЦСКА не ведет с ним переговоров и полностью доверяет Алексею Березуцкому.
Это не соответствует действительности. ЦСКА не ведет с ним переговоров и полностью доверяет Алексею Березуцкому.