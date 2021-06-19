Марку Силва, которым интересовался ЦСКА, может возглавить «Вест Бромвич»

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вчера, 19:10

«Вест Бромвич» находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщается, главным кандидатом на эту должность является . Если «Вест Бромвич» не сможет договориться с французским специалистом, клуб переключит своё внимание на .