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Марку Силва, которым интересовался ЦСКА, может возглавить «Вест Бромвич»

вчера, 19:10

«Вест Бромвич» находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщается, главным кандидатом на эту должность является Валерьен Исмаэль. Если «Вест Бромвич» не сможет договориться с французским специалистом, клуб переключит своё внимание на Марку Силву.

Напомним, что интерес к португальскому наставнику проявлял ЦСКА.

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Сп62
Сп62
вчера в 20:15
В Вест транзитом через ЦСКА.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:02
Да как то по барабану кого он там "нагреет".
shlomo
shlomo
вчера в 19:54, ред.
Приз пришел....один раз "матюкнулся" на почте...теперь сами звонят и говорят...БЛАГОДАРЮ ВСЕХ!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:11
Директор ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике Сергей Аксенов

Это не соответствует действительности. ЦСКА не ведет с ним переговоров и полностью доверяет Алексею Березуцкому.
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