Н'Зонзи, скорее всего, перейдёт в «Бенфику». Моуриньо не видит его в «Роме»

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вчера, 15:56

, скорее всего, присоединится к «Бенфике» этим летом на правах свободного агента, сообщает O Jogo.

Последние полтора сезона Стивен выступал за «Ренн» на правах аренды из «Ромы». По информации источника, главный тренер «волков» Жозе Моуриньо сообщил футболисту, что не видит его в своей команде. 32-летний хавбек в свою очередь начал искать варианты продолжения карьеры в других клубах.

Отмечается, что «Бенфика» с большой долей вероятности подпишет контракт с игроком, поскольку «Рома» готова отпустить его без комиссии.