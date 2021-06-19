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Н'Зонзи, скорее всего, перейдёт в «Бенфику». Моуриньо не видит его в «Роме»

вчера, 15:56

Стивен Н'Зонзи, скорее всего, присоединится к «Бенфике» этим летом на правах свободного агента, сообщает O Jogo.

Последние полтора сезона Стивен выступал за «Ренн» на правах аренды из «Ромы». По информации источника, главный тренер «волков» Жозе Моуриньо сообщил футболисту, что не видит его в своей команде. 32-летний хавбек в свою очередь начал искать варианты продолжения карьеры в других клубах.

Отмечается, что «Бенфика» с большой долей вероятности подпишет контракт с игроком, поскольку «Рома» готова отпустить его без комиссии.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 17:07
Давненько ЧМ не было в Бенфике да и в Португалии. Был вояж Касильяса правда
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:13
Очень сложные движения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:02
Бенфика тоже норм команда!
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