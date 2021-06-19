«Фейеноорд» интересуется защитником «Аталанты»

Как сообщает источник, «Фейеноорд» может подписать защитника «Аталанты».
Нидерландский клуб проявляет интерес к 21-летнему хорвату Бошко Шутало. Потенциальный трансфер может произойти этим летом.
Ранее стало известно, что «Фейеноорд» арендовал полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.
Гасперини свою молодёжь точно не захочет отдавать, на таких парнях он и строит свою команду. Пока что у него всё с этим получается как нельзя хорошо. Теперь он добивается от этой молодёжи сыгранности и взаимодействия между линиями. И для этого требуется время, отдавать, я думаю, он никого не станет.
Аталанта - очень молодая и очень амбициозная команда, у Гасперини есть свои видения, свои цели к которым он идёт. И я думаю у него это получится. Хотелось бы пожелать Успехов и Удачи Аталанте. Всем Добра!
Гасперини свою молодёжь точно не захочет отдавать, на таких парнях он и строит свою команду. Пока что у него всё с этим получается как нельзя хорошо. Теперь он добивается от этой молодёжи сыгранности и взаимодействия между линиями. И для этого требуется время, отдавать, я думаю, он никого не станет.
Аталанта - очень молодая и очень амбициозная команда, у Гасперини есть свои видения, свои цели к которым он идёт. И я думаю у него это получится. Хотелось бы пожелать Успехов и Удачи Аталанте. Всем Добра!