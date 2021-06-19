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«Фейеноорд» интересуется защитником «Аталанты»

вчера, 15:37

Как сообщает источник, «Фейеноорд» может подписать защитника «Аталанты».

Нидерландский клуб проявляет интерес к 21-летнему хорвату Бошко Шутало. Потенциальный трансфер может произойти этим летом.

Ранее стало известно, что «Фейеноорд» арендовал полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 16:04, ред.
Навряд ли этот переход будет возможен.

Гасперини свою молодёжь точно не захочет отдавать, на таких парнях он и строит свою команду. Пока что у него всё с этим получается как нельзя хорошо. Теперь он добивается от этой молодёжи сыгранности и взаимодействия между линиями. И для этого требуется время, отдавать, я думаю, он никого не станет.

Аталанта - очень молодая и очень амбициозная команда, у Гасперини есть свои видения, свои цели к которым он идёт. И я думаю у него это получится. Хотелось бы пожелать Успехов и Удачи Аталанте. Всем Добра!
beefs
beefs
вчера в 15:44
Усиливает состав под новый сезон..
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