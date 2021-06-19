«Интер» установил контакт с агентом Чалханоглу. Клуб ищет замену Эриксену

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вчера, 15:39

может сменить «Милан» на «Интер».

Контракт турецкого хавбека с «Миланом» истекает 30 июня. Calciomercato сообщает, что «Интер» уже установил контакт с агентом Хакана. «Нерадзурри» заинтересованы в трансфере Чалханоглу, так как с большой долей вероятности не смогут рассчитывать на , перенесшего операцию на сердце.

Ранее появлялась информация об интересе к Хакану со стороны чемпионов Испании.