«Интер» установил контакт с агентом Чалханоглу. Клуб ищет замену Эриксену

Хакан Чалханоглу может сменить «Милан» на «Интер».
Контракт турецкого хавбека с «Миланом» истекает 30 июня. Calciomercato сообщает, что «Интер» уже установил контакт с агентом Хакана. «Нерадзурри» заинтересованы в трансфере Чалханоглу, так как с большой долей вероятности не смогут рассчитывать на Кристиана Эриксена, перенесшего операцию на сердце.
Ранее появлялась информация об интересе к Хакану со стороны чемпионов Испании.
Вы бы не могли узнать про мой приз , что-то ко ине ещё не пришла квитанция. Спасибо ✌.
Вы бы не могли узнать про мой приз , что-то ко ине ещё не пришла квитанция. Спасибо ✌.