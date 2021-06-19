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«Интер» установил контакт с агентом Чалханоглу. Клуб ищет замену Эриксену

вчера, 15:39

Хакан Чалханоглу может сменить «Милан» на «Интер».

Контракт турецкого хавбека с «Миланом» истекает 30 июня. Calciomercato сообщает, что «Интер» уже установил контакт с агентом Хакана. «Нерадзурри» заинтересованы в трансфере Чалханоглу, так как с большой долей вероятности не смогут рассчитывать на Кристиана Эриксена, перенесшего операцию на сердце.

Ранее появлялась информация об интересе к Хакану со стороны чемпионов Испании.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 15:58, ред.
Точнее инфу людям доносите плиз. Услуги турка были предложены Интеру а не Интер заинтересован в нем, и на агента клуб не выходил.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 15:47
надеюсь, что этого типа у нас не будет
Баобаб
Баобаб
вчера в 15:46
Датчанину полюбому в Интере не играть, а Италии с кардиостимуляторами играть запрещено.
beefs
beefs
вчера в 15:42
Ну. Что же достойная замена...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:41
Доброго Субботнего дня ВСЕМ.
Вы бы не могли узнать про мой приз , что-то ко ине ещё не пришла квитанция. Спасибо ✌.
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