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Тренер Дании: «Игроки сборной России знают, как играть в футбол»

вчера, 12:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд готовится к матчу третьего тура Евро с Россией.

Сборная России тоже кое-что умеет. Они действительно знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Кто? Дзюба и Головин, есть и другие талантливые игроки. Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать.

Рад, что встреча пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. Это будет непростой матч. Россиянам нужна ничья.

Ранее стало известно, что француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 01:06
Только они об этом не знают
kts99
kts99
вчера в 23:28
Знают но не умеют
шацк
шацк
вчера в 21:45
Игроки-то знают, а вот тренер нет. А без тренера тяжело играть...
Vave666
Vave666
вчера в 18:19
Как же он заблуждается))
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 18:05
Дзюбе надо рукой работать меньше чем ногой и дело пойдет.
Kosmos58
Kosmos58 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:36
Как куда? За деньгами!
d1metras
d1metras
вчера в 16:50
Сомневаюсь, что они знают как играть в футбол..
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:32
"Однако сами по себе знания не приносят видимой пользы. А чтобы приносили, знания должны переродиться в умение.
Умение – это уровень владения знаниями в той степени, в которой их можно применять в практической деятельности. Однако это не все. Есть еще навыки."(с)
Вот оно как, оказывается!)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 15:40
Может и знают, но совсем не умеют
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:36
Знают все, но не все умеют.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:34
Еще как знают!!! Но держат это в секрете и никому не показывают.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:33
Знают, Станислав Саламович ведь им объяснил, что "играть надо так, как надо".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:29
Что-то стукнуло в голову, и я решил освежить в памяти составы групп. Ознакомился и пришёл к однозначному выводу: нам в очередной раз повезло с соперниками. Ещё в одной группе мы могли бы побарахтаться и побороться за третье место, а в остальных нам светило бы только "почётное" четвёртое место. Все последние международные турниры нам везло с соперниками, но воспользоваться этим, учитывая неумолимую деградацию нашего футбола, нам было не суждено. Всё закономерно и не вызывает никаких вопросов.
idres
idres
вчера в 15:01
Знать то знают, но только в теории
протон1
протон1
вчера в 14:55
не думаю что знают
lotsman
lotsman
вчера в 14:52
Они знают КАК играть в футбол. Только не знают как применить это КАК на поле.
berda2003
berda2003
вчера в 14:42
в России ВСЕ знают, как играть в футбол, кроме футболистов сборной...
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
вчера в 14:18
Теория без практики глуха.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 14:14
...но не умеют
112910415
112910415
вчера в 13:58
они знают, но на результатах это не отражается
pomor45
pomor45 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 13:33
Вероятно, умеют бегать, но не знают куда.
Kosmos58
Kosmos58 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:28
Так они и так больше всех бегают! А толку?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:27
Нужно не знать, а уметь! Нынешнему поколению этого не дано ... Ждём открытия беЗплатных футбольных школ, возрождения Кожаного мяча!!!
ТТ
ТТ
вчера в 13:04
Блин, он ещё и тролит сборную России!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:58
Знают как играть все, а умеют немногие.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 12:57
Не надо скромничит.Увидем завтра.Будем надеяться, ребята вам пару раз забьют гвозди.)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:56
Игра показывает что не все знают как играть
m40
m40
вчера в 12:52, ред.
Хочется верить, но игра нашей сборной не убеждает, особенно на фоне игры невезучих датчан. Если датчане так будут играть и дальше, удача должна встать на их сторону. Ну есть еще надежда, что физическая подготовка к турниру нашей сборной была заложена так, чтобы разбегались в последнем туре и плей-офф
pomor45
pomor45
вчера в 12:51
Пригвоздил: знают, как играть в футбол, но умеют кое-что. Вот и смогут добыть ничью, если эти кое-что сделают без ошибок. Если сумеют сделать то, что знают, то и победу добудут.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:49, ред.
"Сборная России тоже кое-что умеет"
Они горькую пьют, они песни поют, и еще кое-чем занимаются...
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