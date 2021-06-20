Тренер Дании: «Игроки сборной России знают, как играть в футбол»

Наставник сборной Дании готовится к матчу третьего тура Евро с Россией.

Сборная России тоже кое-что умеет. Они действительно знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Кто? Дзюба и Головин, есть и другие талантливые игроки. Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать.

Рад, что встреча пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. Это будет непростой матч. Россиянам нужна ничья.