Тренер Дании: «Игроки сборной России знают, как играть в футбол»

Наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд готовится к матчу третьего тура Евро с Россией.
Сборная России тоже кое-что умеет. Они действительно знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Кто? Дзюба и Головин, есть и другие талантливые игроки. Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать.
Рад, что встреча пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. Это будет непростой матч. Россиянам нужна ничья.
Ранее стало известно, что француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании.
Умение – это уровень владения знаниями в той степени, в которой их можно применять в практической деятельности. Однако это не все. Есть еще навыки."(с)
Вот оно как, оказывается!)
Умение – это уровень владения знаниями в той степени, в которой их можно применять в практической деятельности. Однако это не все. Есть еще навыки."(с)
Вот оно как, оказывается!)
Они горькую пьют, они песни поют, и еще кое-чем занимаются...
Они горькую пьют, они песни поют, и еще кое-чем занимаются...