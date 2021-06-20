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Бэйл: «У Италии отличная команда, будет трудно»

вчера, 11:29
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 0Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл рассуждает о предстоящем матче 3-го тура Евро против Италии.

Чувствую себя хорошо и уверенно. Мы полностью восстановились. У Италии отличная команда, будет трудно. Понимаем, что являемся аутсайдерами, но на поле выложимся полностью, как это мы всегда и делаем.

Нужно идти от игры к игре, как мы это делали в 2016-м. Сосредотачиваться на следующем сопернике и не заглядывать слишком далеко. Сейчас мы готовимся к матчу с Италией.

Накануне хавбек сборной Италии Федерико Кьеза выделил двух игроков в сборной Уэльса.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:12, ред.
Итальянцы победят.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 15:12
Сложный будет матч для обеих команд
beefs
beefs
вчера в 11:47
Итальянцам победа уже не так важна...
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 11:43
Я думаю они и так выиграют не особо напрягаясь . При всем уважении к Бейлу и сборной Уэльса у них нет вариантов в сегодняшнем противостоянии, от слова Совсем то есть, - Абсолютно !!! И я думаю Итальянцы не будут играть на ничью. Скоро сами всё увидим !!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:38
Италия не будет из штанов выпрыгивать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:37
Италия свою задачу решила, сильно могут и не упираться, им и ничьей за глаза хватит.
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:33
..."но в гольф бы мы их легко"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:32
Италия победит 2-1
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:32
0-0 и не напрягаться.
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