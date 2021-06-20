Бэйл: «У Италии отличная команда, будет трудно»

Капитан сборной Уэльса рассуждает о предстоящем матче 3-го тура Евро против Италии.

Чувствую себя хорошо и уверенно. Мы полностью восстановились. У Италии отличная команда, будет трудно. Понимаем, что являемся аутсайдерами, но на поле выложимся полностью, как это мы всегда и делаем.

Нужно идти от игры к игре, как мы это делали в 2016-м. Сосредотачиваться на следующем сопернике и не заглядывать слишком далеко. Сейчас мы готовимся к матчу с Италией.