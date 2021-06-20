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Манчини: «Уэльс — типичная британская команда»

вчера, 11:44
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 0Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассуждает о предстоящем матче 3-го тура Евро против Уэльса.

У нас 26 игроков примерно одного класса. В Лиге Наций в атаке играли Инсинье, Белотти и Бернардески. А есть еще Кьеза. При температуре +32 в вашем распоряжении должны быть свежие игроки.

Уэльс — сложный соперник. Команда долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга. У валлийцев немало классных игроков. Это типичная британская команда с акцентом на физику. У валлийцев уже четыре очка. Если я правильно помню, они уже играли в полуфинале Евро. Но наша цель — победить.

Накануне хавбек сборной Италии Федерико Кьеза выделил двух игроков в сборной Уэльса.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 16:23
типичный бей-беги
Борислaв
Борислaв
вчера в 15:11
Было бы удивительно, если бы это было не так
ladrINTER
ladrINTER
вчера в 12:46
Ну да, без царя в голове.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:32
Италия спокойна разберётся!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 12:09
Уэльс не типично британская команда. Это такая же история как Северная Ирландия и восточная Румыния
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:06
Итальянцы уже обеспечили себе выход из группы в следующую стадию турнира. Сейчас для них важно дать возможность отдохнуть и восстановиться основным игрокам перед решающими матчами. Потеря очков итальянцами в матче с Уэльсом несёт только репутационные риски и может незначительно сказаться на общем рейтинге ФИФА. Но в случае продолжения победной поступи к финалу никто и не придаст особого значения результату в предстоящем поединке кроме болельщиков Уэльса, корреспондентов и специалистов, ведущих статистический учёт.
shlomo
shlomo
вчера в 12:00
Сложный будет матч для Итальяшек
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:52
Сборная Италия своей игрой вошла в статус фаворита турнира и досрочно пробилась в плей-офф. Уэльсу сегодня достаточно сыграть вничью, но вряд ли итальянцы позволят себе потерять очки в Риме. Думаю, уверенно победят хозяева, которые выглядят блестяще и не упустят шанс продлить серию сухих побед.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:51
Всё чётко, - "Наша цель Победить !!!"
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