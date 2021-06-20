Манчини: «Уэльс — типичная британская команда»

Наставник сборной Италии рассуждает о предстоящем матче 3-го тура Евро против Уэльса.

У нас 26 игроков примерно одного класса. В Лиге Наций в атаке играли Инсинье, Белотти и Бернардески. А есть еще Кьеза. При температуре +32 в вашем распоряжении должны быть свежие игроки.

Уэльс — сложный соперник. Команда долгие годы находится в верхней части мирового рейтинга. У валлийцев немало классных игроков. Это типичная британская команда с акцентом на физику. У валлийцев уже четыре очка. Если я правильно помню, они уже играли в полуфинале Евро. Но наша цель — победить.