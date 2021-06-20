Левандовски: «Наш план сработал»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результат матча против команды Испании на Евро.
Мы играли хорошо. Допустили несколько ошибок как в обороне, так и в нападении, но выглядели гораздо лучше, чем в матче со Словакией. Почему? Я думаю, что в первой игре мы хотели играть в красивый футбол и много атаковать.
Мы сосредоточились на этом, позабыв о других аспектах игры. Мы знали, что в игре с Испанией нам придется много обороняться, и у нас это неплохо получилось. Наш план сработал.
Лучшим игроком этого поединка был назван Жорди Альба.
- У нас был какой-то план на игру и мы его придерживались
- У нас был какой-то план на игру и мы его придерживались
Всем здоровья.
Всем здоровья.