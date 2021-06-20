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Левандовски: «Наш план сработал»

вчера, 10:25
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результат матча против команды Испании на Евро.

Мы играли хорошо. Допустили несколько ошибок как в обороне, так и в нападении, но выглядели гораздо лучше, чем в матче со Словакией. Почему? Я думаю, что в первой игре мы хотели играть в красивый футбол и много атаковать.

Мы сосредоточились на этом, позабыв о других аспектах игры. Мы знали, что в игре с Испанией нам придется много обороняться, и у нас это неплохо получилось. Наш план сработал.

Лучшим игроком этого поединка был назван Жорди Альба.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:49
прибавили, молодцы !
ДСА
ДСА
вчера в 11:55
Шведов трудно будет обыграть.
drug01
drug01
вчера в 11:16
Отлично всё будет хорошо
Cat01
Cat01
вчера в 11:16
Молодцы так держать
Брулин
Брулин
вчера в 11:13
-У вас был какой-то план на игру? Вы его придерживались?
- У нас был какой-то план на игру и мы его придерживались
shlomo
shlomo
вчера в 10:56
Все правильно сказал.... удачи Полякам
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:51
Тут с Робертом можно согласиться. Команда действительно смотрелась гораздо лучше , чем в игре первого тура. Да и сам Роберт набирает форму, был гораздо полезнее. Жаль , что Крыховяк пропускал игру, а то было бы совсем хорошо. Теперь полякам отступать некуда совсем. Нужна победа , иначе вылет. Ждем третий тур .
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:35
Ещё рано радоваться
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:33
Пусть будет так
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:31
Сработал,это когда выиграли!
ОПС
ОПС
вчера в 10:30
Главное, это результат.
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