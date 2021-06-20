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Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов»

вчера, 17:09

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявлял, что клуб примет решение по продолжению сотрудничества с молодым футболистом после его тренировок с командой.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:45
пусть растёт !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:16
Чертаново штампует молодые таланты, но вот куда потом они пропадают...???
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:07
А что они раньше его не видели ?

Зачем приглашали ?
Брулин
Брулин
вчера в 18:02
Продолжаем читать новости про КС, ждем в ближайшее время Колхозного, должен зайти отметиться
Igo0rek
Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:51
Он не сможет из-за возраста перейти в МЮ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:44
Отличный молодой пацан. Как раз под Осинькина, он точно знает как раскрыть таких молодых пацанов !!! Удачи ему в КС !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:36
Талантливый пацан,надо оставлять!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:20
Надолго ли прибыл - скоро узнаем.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:19
Авансов много, осталось только оправдать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:13
Ну вот, а говорили -столица, МЮ охотятся. А тут уровень новичка РПЛ, да и то ещё посмотрят на тренировках. Распиаренный игрок, сколько их, таких, было.
В итоге выстрелили единицы ,а многие сразу же забылись...
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