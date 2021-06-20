Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов»

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вчера, 17:09

Нападающий «Чертаново» прибыл в расположение «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявлял, что клуб примет решение по продолжению сотрудничества с молодым футболистом после его тренировок с командой.