Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявлял, что клуб примет решение по продолжению сотрудничества с молодым футболистом после его тренировок с командой.
Сергей Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов» pic.twitter.com/aoc7PDW515— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 20, 2021
Зачем приглашали ?
Зачем приглашали ?
В итоге выстрелили единицы ,а многие сразу же забылись...
В итоге выстрелили единицы ,а многие сразу же забылись...