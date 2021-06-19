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Агент полузащитника «Лидса» прокомментировал слухи об интересе ЦСКА

вчера, 20:29

Дино Ламберти, агент полузащитника «Лидса» Эзгана Алиоски, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.

Информация неверна, ЦСКА со мной не контактировал по переходу Эзгана.

Ранее слухи связывали Алиоски с переходом в «Галатасарай».

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 21:50
Словно мухи тут и там, ходють слухи по домам. А бяззубые старухи их разносють по умам...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:42
Утки не устают перелетать.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:04, ред.
Прежде чем писать такие слухи посмотрели бы сколько у ЦСКА уже есть полузащитников.

Эджуке, Влашич, Кучаев, Бохинен, Зайнутдинов, Дзагоев, Тикнизян, Маридишвили, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Бистрович, Бийол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:38
Шифруются все как могут...
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:37
Благодарю, подождёмссс !!!👍✌🙋‍♂️
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
В понедельник сможем уточнить, пока нет информации.
drug01
drug01
вчера в 20:32
Жаль что слухи
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:32
Просто не договорились
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