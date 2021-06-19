Агент полузащитника «Лидса» прокомментировал слухи об интересе ЦСКА

Дино Ламберти, агент полузащитника «Лидса» Эзгана Алиоски, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.
Информация неверна, ЦСКА со мной не контактировал по переходу Эзгана.
Ранее слухи связывали Алиоски с переходом в «Галатасарай».
Эджуке, Влашич, Кучаев, Бохинен, Зайнутдинов, Дзагоев, Тикнизян, Маридишвили, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Бистрович, Бийол.
Эджуке, Влашич, Кучаев, Бохинен, Зайнутдинов, Дзагоев, Тикнизян, Маридишвили, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Бистрович, Бийол.