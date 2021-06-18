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Гендиректор «Крыльев»: «Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить Сергеева»

18 июня 2021, 16:48

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего самарской команды Ивана Сергеева в ЦСКА.

Его переход возможен. Но он также близок к тому, чтобы остаться в «Крыльях Советов». Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы сохранить Ивана в команде. Я думаю, что до вторника все вопросы о его будущем решатся.

Со мной по его переходу никто не связывался, в клуб никаких предложений не приходило. Возможно, выходили на агента игрока. Сейчас Иван с командой на сборах, работает и тренируется.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 00:31
Сергееву надо определиться, остаться рервым парнем на деревне или раствориться в столице.
112910415
112910415
18 июня в 21:35, ред.
Как тут удержишь...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 июня в 19:59
до вторника все вопросы о его будущем решатся.
ProKop92
ProKop92 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
18 июня в 18:56
В чем проблема? Найдите спонсоров и завидовать не придется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ProKop92 (раскрыть)
18 июня в 18:54
Самые сильные в РПЛ газпромовские деньги, ЦСКА не при делах.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 18:52
Сергеев заслужил играть в более сильном клубе.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
18 июня в 18:28
От кони то пристали! Мало им Шкуриных да Заболотных!
ДСА
ДСА
18 июня в 17:59
Это будет невероятно сложно.
Gahi
Gahi
18 июня в 17:35
Для Крылья Советов важно сохранить своих ключевых игроков с которыми команде вполне по силам будет конкурировать в первой десятки команд РПЛ. Учитывая то как команда завершила сезон, и как она играла на протяжении всего года в ФНЛ, Крылья Советов набрали 101 очко и забили 100 мячей и большая часть этих мячей приходится на долю Ивана Сергеева который забил 40 мячей и установил новый рекорд бомбардиров ФНЛ. Так же команда пробилась в финал Кубка России и достойно смотрелась в этой игре против Локомотива. Сохранив свой боевой состав и укрепив его несколькими игроками команде Крылья Советов будет под силу показать хороший результат в новом сезоне в РПЛ. Удачи 
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июня в 17:13
А это что за шестерка из подворотни ?
Тут большие пацаны в доле , баксы делят ...
sv_1969
sv_1969 ответ ProKop92 (раскрыть)
18 июня в 17:06
Не слабее я думаю
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июня в 17:06
Карьера Сергеева уже шагнула вперед. Из футболиста ФНЛ он стал футболистом РПЛ. Не лучше ли опробовать свои силы на новом уровне в знакомом уже, сыгранным с ним коллективе, в клубе где у тебя точно будет доверие тренера и игровое время.
STVA 1
STVA 1
18 июня в 17:06
Тяжело это будет!
ProKop92
ProKop92
18 июня в 16:58
А кто-нибудь уверен, что Крылья Советов на данный момент слабее ЦСКА?
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