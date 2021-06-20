«Манчестер Сити» отказывается платить 175 млн евро за Кейна

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вчера, 22:48

Нападающий планирует покинуть «Тоттенхэм» этим летом.

Как сообщается, главным претендентом на футболиста является «Манчестер Сити», который намерен подписать форварда после ухода Серхио Агуэро. Руководство «Тоттенхэма» уведомило манчестерский клуб, что не отпустит Кейна менее чем за 175 млн евро. «Манчестер Сити» продолжит попытки снизить запрашиваемую стоимость. Если у «горожан» это не получится, клуб откажется от варианта с трансфером Кейна.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» готов платить Кейну 16 млн евро за сезон.