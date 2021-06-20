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«Манчестер Сити» отказывается платить 175 млн евро за Кейна

вчера, 22:48

Нападающий Харри Кейн планирует покинуть «Тоттенхэм» этим летом.

Как сообщается, главным претендентом на футболиста является «Манчестер Сити», который намерен подписать форварда после ухода Серхио Агуэро. Руководство «Тоттенхэма» уведомило манчестерский клуб, что не отпустит Кейна менее чем за 175 млн евро. «Манчестер Сити» продолжит попытки снизить запрашиваемую стоимость. Если у «горожан» это не получится, клуб откажется от варианта с трансфером Кейна.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» готов платить Кейну 16 млн евро за сезон.

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Belgie2020
Belgie2020
сегодня в 00:56
Странно Шейхи себя ведут
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:34
Они походу игроков дешевле 200 млн вообще не рассматривают....
allemz
allemz ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 00:13
Тебе цифра "3" снится что ли по ночам? Откуда ее взял, фиг знает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:57
Специально загнули цену чтоб не продовать!
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 23:19
Пока запрошенные евромиллионы не подкреплены евровыступлением и голевой феерией
juvenale
juvenale ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:16, ред.
видимо поэтому 3 млрд потратили за последние 10 лет на трансферы,как и псж)))
allemz
allemz
вчера в 23:11
175 лямов говорят только об одном - Леви вообще не намерен расставаться с Кейном, такие ценные активы падают с небес раз в 30 лет, еврей хорошо это понимает, заменить его практически нереально, а по ценности наголову выше своих конкурентов в стране. Понятно, короче, МС может позабыть о нем, разве что если англичанин повторит путь Дембеле и устроит забастовку.
Далее наверняка снова на авось пробьют по Холанду, а там космические комиссионные будут, это всё тоже оттолкнет руководство МС. На текущий момент только Чалова ждать
Вот и заменили Агуэро, блин..
allemz
allemz ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:03
В отличие от днарей из Суперлиги и новоиспеченного главы европейской футбольной ассоциации президента ПСЖ, самый дорогой трансфер МС за последние 10 лет - КДБ (74 ляма)
juvenale
juvenale
вчера в 22:59
странно...для арабов копейки
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:58
Да кому он нужен такой золотой !!!))) Полвину и то много !!!
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:58
За него и 100 не дадут.Разве пару игроков в нагрузку типа Стерлинг 90+80 баблом и в таком стиле)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:52
По ходу Харри стал заложником своей цены
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:49
Это нереальные деньги...
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