Гвардиола не заинтересован в переходе Серхио Рамоса в «Манчестер Сити»

Защитник Серхио Рамос рассматривает предложения после ухода из «Реала».
Как сообщается, в трансфере испанца был заинтересован «Манчестер Сити», однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выступает против этого перехода. Пеп имеет в своём распоряжении Эмерика Ляпорта, Джона Стоунза, Рубена Диаша и Натана Аке. Гвардиола не хочет расставаться со своими центральными защитниками и намерен сохранить четвёрку центрбэков на следующий сезон. Испанский специалист не заинтересован в подписании нового защитника.
Кроме того, «Манчестер Сити» не собирается платить Рамосу зарплату в размере 12 млн евро за сезон, которую он рассчитывает получать в новом клубе. Теперь главными претендентами на Серхио являются «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.