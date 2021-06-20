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Гвардиола не заинтересован в переходе Серхио Рамоса в «Манчестер Сити»

вчера, 20:12

Защитник Серхио Рамос рассматривает предложения после ухода из «Реала».

Как сообщается, в трансфере испанца был заинтересован «Манчестер Сити», однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выступает против этого перехода. Пеп имеет в своём распоряжении Эмерика Ляпорта, Джона Стоунза, Рубена Диаша и Натана Аке. Гвардиола не хочет расставаться со своими центральными защитниками и намерен сохранить четвёрку центрбэков на следующий сезон. Испанский специалист не заинтересован в подписании нового защитника.

Кроме того, «Манчестер Сити» не собирается платить Рамосу зарплату в размере 12 млн евро за сезон, которую он рассчитывает получать в новом клубе. Теперь главными претендентами на Серхио являются «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 00:22
Хахахаха все что может твой ювентус, это подбирать отработанный антиквариат от других клубов. Сравнить сейчас приносимую пользу Де Брюйне и Роналду, у португальца не будет шансов.
juvenale
juvenale ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
давай не будем сравнивать)))у сити в истории игрока даже близко к уровню Роналду не было,ни по популярности,ни по значению в мировом футболе)))а в Ювентусе такие были и не один.И не надо сравнивать Зп одного из лучших игроков в истории футбола с другими
Dobermаn
Dobermаn
вчера в 22:06
Поэтому голубой мешок так и останется мешком без ЛЧ.’
Igo0rek
Igo0rek ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 21:55
Покажи мне игрока в Сити, который бы зарабатывал больше, чем ваш Роналду.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:12
Лысый боится сильных людей
juvenale
juvenale ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:01
пусть заработает человек в конце карьеры ....арабских денег много не бывает
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:41
Это абсолютно бессмысленный трансфер
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 20:37
Зачем Пепу носки старые Переса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:13
Очень очень жаль...
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