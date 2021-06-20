Гвардиола не заинтересован в переходе Серхио Рамоса в «Манчестер Сити»

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вчера, 20:12

Защитник рассматривает предложения после ухода из «Реала».

Как сообщается, в трансфере испанца был заинтересован «Манчестер Сити», однако главный тренер «горожан» выступает против этого перехода. Пеп имеет в своём распоряжении Эмерика Ляпорта, Джона Стоунза, Рубена Диаша и Натана Аке. Гвардиола не хочет расставаться со своими центральными защитниками и намерен сохранить четвёрку центрбэков на следующий сезон. Испанский специалист не заинтересован в подписании нового защитника.