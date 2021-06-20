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«Барселона» продаст Тринкана. Он перешёл в клуб в прошлом году

вчера, 22:04

«Барселона» рассматривает вариант с продажей нападающего Франсишку Тринкана.

Как сообщается, у «сине-гранатовых» много игроков на позиции, на который играет португалец. В каталонском клубе приняли решение выставить форварда на трансфер. «Барселона» хочет выручить с продажи своего игрока 30 млн евро.

Тринкан перешёл в «Барселону» в январе прошлого года, однако присоединился к команде только прошлым летом. Сумма трансфера португальца составила 31 млн евро. В прошлом сезоне Тринкан провёл 42 матча за «Барселону», записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:51
Туристов в Барселоне достаточно. Следующий будет скорее всего будет Брейтуэйт. Потом возможно и Гризмана продадут , не прет ему в Барселоне, очень много голевых моментов гробит. От Пьянича тоже не мешало бы избавиться, парень просто никакой. Состав надо перетряхивать обязательно, иначе удачи не видать.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:55
Главное не продешевить!
Баобаб
Баобаб
вчера в 22:43
Суматошные подажи и покупки.Барселоне опять нефиг ловить.
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 22:42
Тачка уже есть, чтобы уехать.
Брулин
Брулин
вчера в 22:32
Вулверхэмптон его купит)))
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 22:16
Кому?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:10
не нужен -продай.
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