«Барселона» продаст Тринкана. Он перешёл в клуб в прошлом году

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вчера, 22:04

«Барселона» рассматривает вариант с продажей нападающего .

Как сообщается, у «сине-гранатовых» много игроков на позиции, на который играет португалец. В каталонском клубе приняли решение выставить форварда на трансфер. «Барселона» хочет выручить с продажи своего игрока 30 млн евро.

Тринкан перешёл в «Барселону» в январе прошлого года, однако присоединился к команде только прошлым летом. Сумма трансфера португальца составила 31 млн евро. В прошлом сезоне Тринкан провёл 42 матча за «Барселону», записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.