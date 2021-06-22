Лапорта хочет объединить Роналду и Месси в «Барселоне»

1624366251

вчера, 15:50

«Барселона» предпримет попытку подписать нападающего «Ювентуса» .

Как сообщается, мечтой президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты является объединение в одной команде Роналду и . У каталонского клуба недостаточно средств, чтобы предложить за португальца денежную сумму, которая удовлетворит «Ювентус», поэтому «Барселона» готова обменять трёх своих футболистов, чтобы заполучить Криштиану. Каталонский клуб предлагает «Ювентусу» , и в качестве сделки по трансферу португальца.

Стоит отметить, что «Ювентус» уже рассматривал вариант с подписанием Гризманна в качестве замены Роналду.