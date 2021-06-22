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Лапорта хочет объединить Роналду и Месси в «Барселоне»

вчера, 15:50

«Барселона» предпримет попытку подписать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщается, мечтой президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты является объединение в одной команде Роналду и Лионеля Месси. У каталонского клуба недостаточно средств, чтобы предложить за португальца денежную сумму, которая удовлетворит «Ювентус», поэтому «Барселона» готова обменять трёх своих футболистов, чтобы заполучить Криштиану. Каталонский клуб предлагает «Ювентусу» Антуана Гризманна, Филиппе Коутиньо и Серхи Роберто в качестве сделки по трансферу португальца.

Стоит отметить, что «Ювентус» уже рассматривал вариант с подписанием Гризманна в качестве замены Роналду.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 23:07
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протон1
протон1
вчера в 23:04
я даже представить не могу что будет, василиск?
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:39
Полный бред трех игроков за Роналдо ,сейчас стоимость его ниже чем у Гризмана
5enzvy3maz86
5enzvy3maz86
вчера в 21:09
Это было бы сенсация,вес мировой футбол заинтересован в этом.
Роналду был в Реале транзитом,поэтому перейти проблем нет.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Wolf77785 (раскрыть)
вчера в 20:26
но не думаю, что это прокормит их)
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 20:10
Месси будут давать пасы, а он с метра забивать, идеальный дуэт!
Wolf77785
Wolf77785 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 20:09
Я думаю акции поднимуются и доходы с атрибутики, Рон и Месси самые популярные игроки, думаю, это взорвет рынок!
barcamilan
barcamilan
вчера в 19:54
не надо нам кристинку, боже упаси
juvenale
juvenale
вчера в 18:29
к чему такие утки?он после Реала никогда не будет играть в Барселоне
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:26
Скорее всего утка. Придет Роналду Барса вообще загнется от нехватки средств, никакие спонсоры не потянут Месси и Роналду. Барса это не ПСЖ или МС.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 18:22
А Лапорта не глуп. Сразу понял, что от Месси нет толку и если хочешь трофеи, то нужен по зарез Рон)
dok66
dok66
вчера в 17:54
Полный фейк .

Очень надеюсь , что когда нибудь они выйдут вместе в одной команде на благотворительном матче . Нпр. : "Сборная Мира 2-х тысячных против действующей сборной Мира" !
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:38
А для Реала - нет? Они ж с сезона 13/14 не могут его выиграть.
амурец
амурец ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:32
ну в этом сезоне нет, будут в следующем, а для Бврсы КИ это уже достижение
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:27
Смотря что считать опой. У Реала, например, в отличие от Барсы нет трофеев в прошедшем сезоне.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:20
И Пеле еще!
амурец
амурец ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:05
ну если это игра, то почему Барселона и сборная Аргентины при таком капитане постоянно в опе?
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:01
Месси играет, а самовлюблённые 321ы - нет)
амурец
амурец ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 16:43
ты не прав Месси сколько лет там играет
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:42
По - русски сделать " ерша..."
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:38
Сделать два, в одном?!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 16:38
Утка подана - садитесь жрать!
Action
Action
вчера в 16:35
Некрофилия
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 16:31
Это самый неправдападобный слух который я слышал
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 16:30
Утка чистой воды. Самовлюбленные пи..асы Барсе не нужны.
STVA 1
STVA 1 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:29
С имиджевой и экономической стороны это на 200% окупаемо будет! Значит и на зарплату найдется!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 16:28
Утятина
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:28
Крайне сомнительное мероприятие!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:25
Будут они там как пауки в банке.
амурец
амурец
вчера в 16:15
никто уже на Месси не надеется, даже президент Барселоны, а вот Роналду многие хотят подписать
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