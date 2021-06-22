Лапорта хочет объединить Роналду и Месси в «Барселоне»

«Барселона» предпримет попытку подписать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Как сообщается, мечтой президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты является объединение в одной команде Роналду и Лионеля Месси. У каталонского клуба недостаточно средств, чтобы предложить за португальца денежную сумму, которая удовлетворит «Ювентус», поэтому «Барселона» готова обменять трёх своих футболистов, чтобы заполучить Криштиану. Каталонский клуб предлагает «Ювентусу» Антуана Гризманна, Филиппе Коутиньо и Серхи Роберто в качестве сделки по трансферу португальца.
Стоит отметить, что «Ювентус» уже рассматривал вариант с подписанием Гризманна в качестве замены Роналду.
Роналду был в Реале транзитом,поэтому перейти проблем нет.
Роналду был в Реале транзитом,поэтому перейти проблем нет.
Очень надеюсь , что когда нибудь они выйдут вместе в одной команде на благотворительном матче . Нпр. : "Сборная Мира 2-х тысячных против действующей сборной Мира" !
Очень надеюсь , что когда нибудь они выйдут вместе в одной команде на благотворительном матче . Нпр. : "Сборная Мира 2-х тысячных против действующей сборной Мира" !