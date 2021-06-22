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«Торино» установил цену за Белотти. Игроком интересуется «Рома»

вчера, 15:22

Нападающий Андреа Белотти может покинуть «Торино» этим летом.

Как сообщается, туринский клуб будет готов продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно через год, когда у форварда закончится контракт. Заинтересованным в услугах Белотти клубом является «Рома». «Торино» уведомил римскую команду, что будет готов отпустить игрока за 34 млн евро.

В подписании Белотти лично заинтересован новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, который хотел заполучить нападающего ещё во время работы в «Тоттенхэме».

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Все комментарии
YAMAYKA
YAMAYKA
вчера в 15:27
Надо было раньше Белотти уходить.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:25
Либо сейчас за деньги, либо через год бесплатно - выбор очевиден.
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