«Торино» установил цену за Белотти. Игроком интересуется «Рома»

Нападающий Андреа Белотти может покинуть «Торино» этим летом.
Как сообщается, туринский клуб будет готов продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно через год, когда у форварда закончится контракт. Заинтересованным в услугах Белотти клубом является «Рома». «Торино» уведомил римскую команду, что будет готов отпустить игрока за 34 млн евро.
В подписании Белотти лично заинтересован новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо, который хотел заполучить нападающего ещё во время работы в «Тоттенхэме».