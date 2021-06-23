Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия

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сегодня, 00:25

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Хорватии обыграла сборную Шотландии со счетом 3:1.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник хорватской команды . Хавбек московского ЦСКА стал автором первого гола в ворота шотландцев.

Хорватия благодаря этой победе набрала 4 очка в группе D и вышла в плей-офф турнира со второго места.

Также в этом матче рекорд установил игрок сборной Шотландии Каллум МакГрегор.