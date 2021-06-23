Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Хорватии обыграла сборную Шотландии со счетом 3:1.
Лучшим игроком встречи был признан полузащитник хорватской команды Никола Влашич. Хавбек московского ЦСКА стал автором первого гола в ворота шотландцев.
Хорватия благодаря этой победе набрала 4 очка в группе D и вышла в плей-офф турнира со второго места.
Также в этом матче рекорд установил игрок сборной Шотландии Каллум МакГрегор.
Остался последний день игр в группах. Завтра узнаем окончательно всех счастливчиков и неудачников , а там захватывающие игры на вылет. Ждемс.
Всем здоровья.
Остался последний день игр в группах. Завтра узнаем окончательно всех счастливчиков и неудачников , а там захватывающие игры на вылет. Ждемс.
Всем здоровья.