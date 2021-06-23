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Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия

сегодня, 00:25
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Хорватии обыграла сборную Шотландии со счетом 3:1.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник хорватской команды Никола Влашич. Хавбек московского ЦСКА стал автором первого гола в ворота шотландцев.

Хорватия благодаря этой победе набрала 4 очка в группе D и вышла в плей-офф турнира со второго места.

Также в этом матче рекорд установил игрок сборной Шотландии Каллум МакГрегор.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:43
Хорваты все же в этом матче смотрелись посолиднее . У них и моментов больше было и атаковали они острее, ну а голы все красивыми получились. Шотландцы смотрелись неплохо , старались , даже сумели сравнять счет, но в итоге проиграли более классной команде.
Остался последний день игр в группах. Завтра узнаем окончательно всех счастливчиков и неудачников , а там захватывающие игры на вылет. Ждемс.
Всем здоровья.
drug01
drug01
сегодня в 00:41
Отлично! Так играть
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:38
Гол забил, но лучшим не был - однозначно.
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