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Яя Туре получил рабочую визу и скоро присоединится к штабу «Ахмата»

вчера, 23:38

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что экс-полузащитник «Барселоны» Яя Туре получил рабочую визу и в ближайшее время присоединится к тренерскому штабу грозненской команды.

Мы хотим поблагодарить сотрудников МИД РФ и Консульский отдел Посольства РФ в Кот Д’Ивуар за тёплый приём и содействие, оказанные Яя Туре. Мы никогда не ставили под сомнение профессиональный подход консульских служб МИД РФ и необходимость строгого соблюдения всех необходимых процедур.

В конце мая Туре покинул должность ассистента главного тренера украинского «Олимпика».

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batog
batog ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:52
Чтоб не забывали!
протон1
протон1
сегодня в 00:57
эт тоже карманы набьет и свалит.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:51
не плохое приобритение для фк АХМААТ ..
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55, ред.
Селюк - зв... дюК !!! Для чего это он всё это делает???
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