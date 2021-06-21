Яя Туре получил рабочую визу и скоро присоединится к штабу «Ахмата»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что экс-полузащитник «Барселоны» получил рабочую визу и в ближайшее время присоединится к тренерскому штабу грозненской команды.

Мы хотим поблагодарить сотрудников МИД РФ и Консульский отдел Посольства РФ в Кот Д’Ивуар за тёплый приём и содействие, оказанные Яя Туре. Мы никогда не ставили под сомнение профессиональный подход консульских служб МИД РФ и необходимость строгого соблюдения всех необходимых процедур.