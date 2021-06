Бензема — лучший игрок матча Португалия — Франция

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Франции не смогла обыграть команду Португалии.

Лучшим игроком встречи признан форвард французской команды . Нападающий вышел на поле в стартовом составе команды и провел на поле всю встречу. На его счету два гола в этом поединке.

🇫🇷 Karim Benzema rewarded after his double for France 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/tB3RqqGj0u

