Форсберг — лучший игрок матча Швеция — Польша

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Швеции обыграла команду Польши.
Лучшим игроком встречи признан полузащитник шведской команды Эмиль Форсберг. Хавбек вышел на поле в стартовом составе команды и был заменён на 78-й минуте. На его счету два гола в этом поединке.
🇸🇪 Two-goal Sweden hero Emil Forsberg = Star of the match 🥇— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021
🤔 Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/WhW1Wa2TUI
Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка установил уникальное достижение в матчах Евро и ЧМ.
Ждем игр на вылет.
Всем здоровья.
Ждем игр на вылет.
Всем здоровья.
• Евро-2020. СПб: 🇸🇪 - 🇸🇰. Забил!
• Евро-2020. СПб: 🇸🇪 - 🇵🇱. Забил!
• Евро-2020. СПб: 🇸🇪 - 🇵🇱. Забил!
Ну просто прет Форсберга в Петербурге.
• Евро-2020. СПб: 🇸🇪 - 🇸🇰. Забил!
• Евро-2020. СПб: 🇸🇪 - 🇵🇱. Забил!
• Евро-2020. СПб: 🇸🇪 - 🇵🇱. Забил!
Ну просто прет Форсберга в Петербурге.