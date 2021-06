Форсберг — лучший игрок матча Швеция — Польша

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Швеции обыграла команду Польши.

Лучшим игроком встречи признан полузащитник шведской команды . Хавбек вышел на поле в стартовом составе команды и был заменён на 78-й минуте. На его счету два гола в этом поединке.

🇸🇪 Two-goal Sweden hero Emil Forsberg = Star of the match 🥇



🤔 Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/WhW1Wa2TUI

UEFA