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Форсберг — лучший игрок матча Швеция — Польша

вчера, 21:41
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция3 : 2Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Швеции обыграла команду Польши.

Лучшим игроком встречи признан полузащитник шведской команды Эмиль Форсберг. Хавбек вышел на поле в стартовом составе команды и был заменён на 78-й минуте. На его счету два гола в этом поединке.

Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка установил уникальное достижение в матчах Евро и ЧМ.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:12
Очень интересный и результативный матч получился. Все решили грубые ошибки поляков: обиднейший автогол, ну и две перекладины Роберта с метра. Поначалу шведы были агрессивнее и после 2:0 казалось , что игра сделана. Но поляки думали иначе . Роберт сделал свое дело, жаль, но этого не хватило.
Ждем игр на вылет.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:28
• ЧМ-2018. СПб: 🇸🇪 - 🇨🇭. Забил!
• Евро-2020. СПб: 🇸🇪 - 🇸🇰. Забил!
• Евро-2020. СПб: 🇸🇪 - 🇵🇱. Забил!
• Евро-2020. СПб: 🇸🇪 - 🇵🇱. Забил!
Ну просто прет Форсберга в Петербурге.
beefs
beefs
вчера в 22:24
с чем его и поздравляем...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:04
2 гола за не полный матч,молодец!
shlomo
shlomo
вчера в 21:45
СОГЛАСЕН!!!!!...красава!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:45
Роберт больше заслужил, не дотянул чуть
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:44
Сто процентов согласен !!!
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