Верратти: «Нас ждёт тяжёлая игра с Австрией»

Полузащитник сборной Италии порассуждал о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Австрии.

Нас ждет тяжелая игра. В 1/8 финала легких не бывает. Вспомните матч Германия — Венгрия. За 10 минут до конца Германия вылетала. Команды бьются изо всех сил, как и должно быть. Так что будет трудно.

Надо и дальше играть так, как мы играли. Если будем играть с той же решимостью, желанием и смелостью, то можем провести отличный матч.