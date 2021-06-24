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Верратти: «Нас ждёт тяжёлая игра с Австрией»

вчера, 23:31
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти порассуждал о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Австрии.

Нас ждет тяжелая игра. В 1/8 финала легких не бывает. Вспомните матч Германия — Венгрия. За 10 минут до конца Германия вылетала. Команды бьются изо всех сил, как и должно быть. Так что будет трудно.

Надо и дальше играть так, как мы играли. Если будем играть с той же решимостью, желанием и смелостью, то можем провести отличный матч.

Италия повторила свою лучшую беспроигрышную серию в истории.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:05
Будет очень трудно
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:04
Думаю победите Австрию
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