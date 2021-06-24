Форсберг: «Швеция приехала на Евро с целью выйти из группы. Мы это сделали»

Нападающий сборной Швеции прокомментировал победу над Польшей (3:2) и выход в плей-офф Евро-2020.

Начало было безумным. Они создавали моменты, могли забить, нам немного везло. При счете 2:0 все должно было завершиться, но они сравняли счет, они слишком легко получили свои шансы. Но потом нам представилась третья возможность, и теперь мы просто счастливы.

Мы хотели пройти дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы это сделали. Хотим пройти еще дальше. Хотим побеждать в каждом матче.