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Форсберг: «Швеция приехала на Евро с целью выйти из группы. Мы это сделали»

сегодня, 09:17
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция3 : 2Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Нападающий сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал победу над Польшей (3:2) и выход в плей-офф Евро-2020.

Начало было безумным. Они создавали моменты, могли забить, нам немного везло. При счете 2:0 все должно было завершиться, но они сравняли счет, они слишком легко получили свои шансы. Но потом нам представилась третья возможность, и теперь мы просто счастливы.

Мы хотели пройти дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы это сделали. Хотим пройти еще дальше. Хотим побеждать в каждом матче.

Форсберг был признан лучшим игроком матча Швеция — Польша.

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Все комментарии
Томик
Томик
сегодня в 11:53
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 09:45
    Теперь соперник у них не самый грозный, но и не слабый.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 09:33
    Такая цель была у каждой из команд, которые приехали на Евро, даже у тех, у которых не было шансов, иначе, зачем было ехать...

    Хотите пройти дальше, проходите, тем более, что вы попали на сборную, которая "просочилась" в плей-офф, да и то в крайней игре группового турнира, благодаря сборной Испании...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 09:30
    А дальше целей нет?
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 09:19
    С чем Вас и поздравляем. Удачи
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:18
    Ну и молодцы!!!
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