«Игра с Германией стала для нас уроком». Палинья — после матча с Францией

Полузащитник сборной Португалии Палинья прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Францией (2:2) и выход в плей-офф.

Игра со сборной Германии стала для нас уроком. Команда его извлекла, компактнее оборонялась, лучше контролировала мяч, и все это нашло отражение в итоговом результате.

Тренер попросил меня действовать строго по позиции, надежнее в центре поля и не давать свободного пространства хавбекам и Гризманну.