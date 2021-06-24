«Игра с Германией стала для нас уроком». Палинья — после матча с Францией

Полузащитник сборной Португалии Палинья прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Францией (2:2) и выход в плей-офф.
Игра со сборной Германии стала для нас уроком. Команда его извлекла, компактнее оборонялась, лучше контролировала мяч, и все это нашло отражение в итоговом результате.
Тренер попросил меня действовать строго по позиции, надежнее в центре поля и не давать свободного пространства хавбекам и Гризманну.
Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что ему понравилось в игре команды в матче с Францией.
Хорошо сыграли с французами!
Но всё равно много пропустили на мой взгляд.
Хорошо сыграли с французами!
Но всё равно много пропустили на мой взгляд.