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«Игра с Германией стала для нас уроком». Палинья — после матча с Францией

сегодня, 10:15
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник сборной Португалии Палинья прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Францией (2:2) и выход в плей-офф.

Игра со сборной Германии стала для нас уроком. Команда его извлекла, компактнее оборонялась, лучше контролировала мяч, и все это нашло отражение в итоговом результате.

Тренер попросил меня действовать строго по позиции, надежнее в центре поля и не давать свободного пространства хавбекам и Гризманну.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что ему понравилось в игре команды в матче с Францией.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:10, ред.
Португальцы выдохлись,следующий матч сольют!
feris1
feris1
сегодня в 11:04, ред.
Молодцы!
Хорошо сыграли с французами!
Но всё равно много пропустили на мой взгляд.
beefs
beefs
сегодня в 10:17
интересный и напряженный матч получился...
ProKop92
ProKop92
сегодня в 10:16
Классный был матч! По-больше бы таких!
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