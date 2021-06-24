Чеферин: «Домашнее преимущество уже не настолько значительно, как прежде»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отмену правила выездного гола в Лиге чемпионов и других турнирах, которые проводит союз.
Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку теперь оно сдерживает домашние команды от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени.
Будет справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не настолько значительно, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, Исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома.
Также недавно правило пяти замен было продлено до конца 2022 года.
Теперь же тупо повезёт тому, кто второй матч играет дома. Скатав 2 тухлые нулёвки, будут играть овертайм при бешенной поддержке местной команды.
Где здесь чиференская справедливость - мне лично не понятно...
Теперь же тупо повезёт тому, кто второй матч играет дома. Скатав 2 тухлые нулёвки, будут играть овертайм при бешенной поддержке местной команды.
Где здесь чиференская справедливость - мне лично не понятно...