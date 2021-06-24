Чеферин: «Домашнее преимущество уже не настолько значительно, как прежде»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отмену правила выездного гола в Лиге чемпионов и других турнирах, которые проводит союз.

Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку теперь оно сдерживает домашние команды от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени.