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Чеферин: «Домашнее преимущество уже не настолько значительно, как прежде»

вчера, 20:12

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отмену правила выездного гола в Лиге чемпионов и других турнирах, которые проводит союз.

Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку теперь оно сдерживает домашние команды от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени.

Будет справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не настолько значительно, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, Исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома.

Также недавно правило пяти замен было продлено до конца 2022 года.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:50
Неоднозначное решение! Думаю на выездах теперь будет больше автобусов))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:36
Правило выездного гола стимулировало гостей в первом матче идти вперед, чтобы своим голом хоть как-то компенсировать преимущество хозяев в ответке. И если им это удавалось, второй матч уже заставлял хозяев шевелить булками и забивать больше, чем гости забили им. Это было ясно с самого начала, под это подводилась тактика.
Теперь же тупо повезёт тому, кто второй матч играет дома. Скатав 2 тухлые нулёвки, будут играть овертайм при бешенной поддержке местной команды.
Где здесь чиференская справедливость - мне лично не понятно...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:29
Если бы не было этого правила, то в этом году в ЛЧ ПСЖ не прошёл бы Баварию и, вполне возможно, с уже выздоровевшим Левандовски немецкая машина потом второй раз подряд выиграла бы ушастого. Из-за этого мы потеряли бы сенсацию в виде парижского реванша, потеряли бы противостояние арабских шейхов в полуфинале, и, возможно, потеряли бы Сити как финалиста ЛЧ впервые в истории. Сколько всего мы могли бы потерять в этом году, если бы отмена данного правила уже действовала. То ли ещё будет.
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:22
"Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе" Не знаю уж как там со стилями игры в Европе, но одну Лигу знаю точно, где стиль называется спортивная ходьба с мячом, и этот стиль неповторим.
xv6bh59mnn8a
xv6bh59mnn8a
вчера в 20:14
Сильная команда везде выиграет и дома и в гостях.
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