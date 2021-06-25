Скаут одним жестом ответил «Эвертону», который интересовался Смоловым

Бывший скаут «Эвертона» Павел Кучеров рассказал, что нападающий «Локомотива» был интересен ливерпульскому клубу.

В «Эвертоне» у меня спрашивали про Смолова. Мое мнение. Но я одним движением своей головы дал ответ. Вот так вот и обсудили игрока. По логике это ведь тоже был, скажем так, «интерес».

Российская система не стимулирует игроков уезжать куда-то. Потому что это риск, больше работы, неизвестность и, скорее всего, на первом этапе меньшее количество денег. Поэтому сами парни, те, кто учит их жизни, клубы делают все, чтобы футболисты оставались и застревали в России. И постепенно становились неинтересными европейским клубам.