ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Скаут одним жестом ответил «Эвертону», который интересовался Смоловым

сегодня, 12:52

Бывший скаут «Эвертона» Павел Кучеров рассказал, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов был интересен ливерпульскому клубу.

В «Эвертоне» у меня спрашивали про Смолова. Мое мнение. Но я одним движением своей головы дал ответ. Вот так вот и обсудили игрока. По логике это ведь тоже был, скажем так, «интерес».

Российская система не стимулирует игроков уезжать куда-то. Потому что это риск, больше работы, неизвестность и, скорее всего, на первом этапе меньшее количество денег. Поэтому сами парни, те, кто учит их жизни, клубы делают все, чтобы футболисты оставались и застревали в России. И постепенно становились неинтересными европейским клубам.

Недавно появлялась информация, что Смолов может перебраться в «Интер Майами».

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 14:41
Чуйка чует.Чабан с деревом выбрали состав.По этому Федю оставили за бортом.Одними словами 🐐.)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:27
В Эвертоне с адекватностью попращались гораздо раньше ,когда подписали Беляша .
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:27
кстати Смолов перед Евро неплохую форму набрал но видимо у него с Че какие то тёрки были а этот чел злопамятный он берёт в сборную исключительно тех кто ему 24/7 в рот смотрят и восхищаются
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
сегодня в 14:25
Ну Дзюба сейчас будет нарасхват ! Он лучший из деревьев по игре своей кроной .)))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:24
я даже знаю каким был этот жест "Указательный палец у виска"
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 14:20
Наша футболисты брезгуют забугорными пряниками. Мы не нищие хохлы, чтобы польские яблоки собирать или за английскими стариками поганые горшки выносить.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 14:14, ред.
Очень смешно кому нужен был смолов такие как смолов в 10 дивизионе Англии играют
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:59, ред.
В Эвертоне давно уже с адекватностью попрощались....
Отказаться от Влашича и интересоваться Смоловым...
Купить Сигурдссона у Суонси за 50 млн..)))
Да всё графство Суонси ...с клубом.......с ареной...и игроками не стоит и половины этих денег...)))
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 13:55
Агент правильно высказала своё мнение.Нечего прыгать выше головы.Ты во-первых для народа заслужи.А потому поговорим за столом.☝️.)
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 13:52
Агент хочет новый, более жирный контракт выбить Смолову :) ну и подзаработать. Вот и пускает слухи. Я бы мог поверить, будь Федя лет на 8 моложе.
karnager
karnager
сегодня в 13:50, ред.
бэкхему понравились татухи смолова или лопырева там что-то поделала ?)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:42
В общем абсолютно правильная характеристика.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 13:39
А Дзюбу?!
112910415
112910415
сегодня в 13:33
прискорбно, но показательно
dok66
dok66
сегодня в 13:31
Все это былью поросло . Но фраза , что "российская система не стимулирует игроков уезжать куда-то" - она более чем актуальна и сегодня . И это одна из причин деградации российского футбола
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:28
Ну и зачем куда-то стремится когда в РПЛ лентяев и бездарей деньгами халявными закидывают.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:27
Есть такое мнение
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 13:23, ред.
Вряд ли речь идет, что сейчас спрашивали, скорее, лет 5-6 назад. Английским клубам вообще не интересны игроки из Восточной Европы после 28.
sv_1969
sv_1969 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 13:18
Все правильно!Вспоминаются времена Мостового Карпина и др. Они уезжали не только поиграть в топ лиге но и заработать)
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:11
Уберег Эвертон от разочарования наподобие Кокоши.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:00
Это откровенное ....овно ещё кому-то нужен ? Смех да и только !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:58
Кому он нужен
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:58
Видимо это давно было
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:56
Так и есть. Нужно создать условия, при которых паспортист не сможет получать в РПЛ выше определенного потолка. Только тогда у них появится стимул уезжать в Европу. При этом лимит на первом этапе можно даже и не убирать
shlomo
shlomo
сегодня в 12:56
О как, Федор в мАйАми.... прикольно...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:55
Смоловым ещё кто то интересуется.
beefs
beefs
сегодня в 12:55
Неужели Смолов может быть комуто интересен...
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