Пятов: «Швецию можно и нужно обыгрывать»

Вратарь «Шахтёра» и сборной Украины поделился ожиданиями от матча против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Что сказать? Расклад действительно какой-то фантастический. Сыграли бы удачно с Австрией — попали бы на Италию, которая сейчас на ходу. Конечно, Швеция — очень приличная команда, но мы все понимаем, что её можно и нужно обыгрывать. Будем готовиться.

Разговоры о том, что всё получилось случайно? Везёт сильнейшим — за долгие годы в футболе я в этом не раз убеждался. За пять лет команда под руководством Андрея Шевченко проделала большую работу, и она точно заслужила — в общем и целом — этот плей-офф. Да, мы провалили игру с Австрией, но судьба подарила нам шанс реабилитироваться. Нужно за него цепляться и на этот раз не перегореть.