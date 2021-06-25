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Пятов: «Швецию можно и нужно обыгрывать»

сегодня, 07:02
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина29.06.2021 в 22:00 Не начался

Вратарь «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Что сказать? Расклад действительно какой-то фантастический. Сыграли бы удачно с Австрией — попали бы на Италию, которая сейчас на ходу. Конечно, Швеция — очень приличная команда, но мы все понимаем, что её можно и нужно обыгрывать. Будем готовиться.

Разговоры о том, что всё получилось случайно? Везёт сильнейшим — за долгие годы в футболе я в этом не раз убеждался. За пять лет команда под руководством Андрея Шевченко проделала большую работу, и она точно заслужила — в общем и целом — этот плей-офф. Да, мы провалили игру с Австрией, но судьба подарила нам шанс реабилитироваться. Нужно за него цепляться и на этот раз не перегореть.

Матч 1/8 финала ЧЕ Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:06
Удобнее чем итальянцы...
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