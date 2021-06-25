Арнаутович: «Я не боюсь защитников сборной Италии»

Нападающий «Шанхай СИПГ» и сборной Австрии поделился ожиданиями от предстоящего матча с Италией в 1/8 финала Евро-2020.

Люди с тревогой говорят о том, что Италия не пропускает 11 матчей подряд, но это не должно иметь для нас значение. Мы должны играть в свой футбол.

Нам будет противостоять исключительная команда мирового уровня. Просто взгляните, как выступают их игроки на клубном уровне. Их тренер Роберто Манчини тоже является фигурой мирового класса. Статистика сборной Италии говорит сама за себя, но впереди всего один матч, который длится 90 минут, и мы не должны бояться. То, чего Кьеллини и Бонуччи достигли вместе, и то, как долго они играют друг с другом, невероятно. Могу сказать только то, что мне не страшно.

Это очень, очень важный матч, и не важно, сколько тебе лет — 20, 25 или 32. Быть участником 1/8 финала в таком турнире — это серьёзное событие для Австрии.