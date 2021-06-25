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РПЛ опубликовала расписание первых шести туров с временем и датами

сегодня, 21:28

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила расписание матчей первых шести туров сезона 2021/22.

1-й тур

23 июля (пятница)

19:00 «Ростов» – «Динамо»

24 июля (суббота)

17:30 «Химки» – «Зенит»
20:00 «Локомотив» – «Арсенал»
20:00 «Рубин» – «Спартак»

25 июля (воскресенье)

17:30 «Урал» – «Краснодар»
17:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»
20:00 ЦСКА – «Уфа»

26 июля (понедельник)

19:00 «Нижний Новгород» – «Сочи»

29 июля – ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций с участием «Сочи».

2-й тур

30 июля (пятница)

18:00 «Крылья Советов» – «Спартак»
19:00 «Арсенал» – «Рубин»

31 июля (суббота)

17:30 «Уфа» – «Динамо»
20:00 ЦСКА – «Локомотив»

1 августа (воскресенье)

17:30 «Урал» – «Нижний Новгород»
20:00 «Краснодар» – «Химки»
20:00 «Ростов» – «Зенит»

2 августа (понедельник)

19:00 «Ахмат» – «Сочи»

3-4 августа – первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Спартака».

5 августа – первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций с участием «Рубина» и, в случае победы во 2-м раунде, «Сочи».

3-й тур

6 августа (пятница)

17:00 «Уфа» – «Локомотив»

7 августа (суббота)

17:00 «Зенит» – «Краснодар»
17:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»
20:00 «Спартак» – «Нижний Новгород»

8 августа (воскресенье)

17:30 «Химки» – «Ростов»
20:00 «Рубин» – «Ахмат»
20:00 «Динамо» – ЦСКА

9 августа (понедельник)

19:00 «Сочи» – «Урал»

10 августа – ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Спартака».

12 августа – ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций с участием «Рубина» и, в случае победы во 2-м раунде, «Сочи».

4-й тур

14 августа (суббота)

17:30 «Нижний Новгород» – «Уфа»
17:30 «Спартак» – «Урал»
20:00 «Ахмат» – «Динамо»
20:00 «Ростов» – ЦСКА

15 августа (воскресенье)

17:30 «Рубин» – «Крылья Советов»
17:30 «Локомотив» – «Зенит»
20:00 «Краснодар» – «Арсенал»

16 августа (понедельник)

19:00 «Сочи» – «Химки»

17-18 августа – первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием «Спартака» (в случае победы в 3-м раунде).

19 августа – первые матчи раунда плей-офф Лиги Конференций с участием «Рубина» и «Сочи» (в случае побед в 3-м раунде).

5-й тур

20 августа (пятница)

17:00 «Урал» – «Динамо»

21 августа (суббота)

17:30 «Уфа» – «Зенит»
17:30 ЦСКА – «Ахмат»
20:00 «Арсенал» – «Спартак»

22 августа (воскресенье)

17:30 «Нижний Новгород» – «Ростов»
17:30 «Химки» – «Рубин»
20:00 «Локомотив» – «Краснодар»

23 августа (понедельник)

18:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

24-25 августа – ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием «Спартака» (в случае победы в 3-м раунде).

26 августа – ответные матчи раунда плей-офф Лиги Конференций с участием «Рубина» и «Сочи» (в случае побед в 3-м раунде).

6-й тур

28 августа (суббота)

17:30 «Химки» – «Нижний Новгород»
17:30 «Динамо» – «Локомотив»
20:00 «Ахмат» – «Арсенал»
20:00 «Зенит» – ЦСКА

29 августа (воскресенье)

17:30 «Уфа» – «Крылья Советов»
17:30 «Урал» – «Ростов»
20:00 «Краснодар» – «Рубин»
20:45 «Спартак» – «Сочи»

30 августа – 8 сентября – пауза на матчи сборных.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 23:27
Доброго Здоровья, Евгений!
Игру первого тура с Динамо могли бы провести в Москве, а то ведь снова на те же грабли, летом играем на юге, а зимой на севере.
Futurista
Futurista ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
сегодня в 23:05, ред.
Слышал Уфа интересуется...почем дрова березовые?)...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 23:05
Тяжеловатый старт у ростова!!! Цска,химки,зенит, динамо!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:24
Спасибо Soccer.ru за информацию
Теперь можно за ранее запланировать просмотр матчей...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:00
Пока все довольны. Потом начнутся возмущения за лишние игры в Европе и мало дней отдыха. Обычное дело...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:52
На грабли не наступали?
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 21:46
В первом туре Слуцкий своим автобусом задавить свиней
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 21:37
Новое шоу со старыми клоунами и затасканными фокусами спланировано
shlomo
shlomo
сегодня в 21:30
Ну ..прогресс.. хоть что то сделали.. сейчас будут возмущения...
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