Бельгия – Португалия, Англия – Германия. Все пары 1/8 финала Евро

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сегодня, 01:32

Групповой этап Евро-2020 завершился, стали известны все пары и расклады на плей-офф. «Соккер.ру» — о том, кто с кем встретится в сражениях на вылет.

Формат группового этапа с выходящими в плей-офф лучшими сборными с третьих мест оказался весьма интригующим. До последнего расклады в ряде случаев были неизвестны. В итоге самыми худшими из числа третьих оказались сборные Финляндии и Словакии, которые присоединились к дружной толпе «четвертых» сборных и поехали домой. Остальные проскочили в плей-офф. И вот какие пары нас там ждут.

Уэльс – Дания. 26 июня. Амстердам

Пара без выраженного фаворита, но Уэльс и Дания в отдельных матчах и на отдельных отрезках группового этапа показывали очень интересный футбол и яркие характерные черты. Нельзя сказать, что это серые сборные, прошедшие дальше только благодаря удачному жребию на групповой стадии. Им пришлось и пострадать, и посражаться.

Италия – Австрия. 26 июня. Лондон

А тут есть очевидный фаворит. Им будет считаться Италия, которая и перед Евро выглядела солидно, а на турнире уже успела доказать, что ее следует воспринимать как одного из главных претендентов на победу на чемпионате Европы. К тому же в 1/8 финала итальянцев ждет весьма «разминочный» соперник. Из всех вышедших в плей-офф команд сборная Австрия кажется наиболее невнятной, если судить по игре. Как минимум – из числа команд, ставших вторыми. Наверняка австрийцы и сами не рады своей позиции и тому, что обошли Украину. Посмотрите, кто достался им, а кто – украинцам.

Нидерланды – Чехия. 27 июня. Будапешт

Здесь тоже всё ясно с фаворитом. Им станут Нидерланды, которые, как и Италия, прошли групповой турнир без единой потери, можно сказать, играючи. Хотя на отдельных отрезках игр с Украиной и Северной Македонией голландцы позволяли себе лишнюю расслабленность. Чехи могут и наказать за это, потому что в группе они показали себя кусачей командой, которая чуть не прибила Англию, оторвала очки у Хорватии и обыграла Шотландию. Нынешние чехи очень злые. Не зря это одна из лучших команд среди занявших третье место.

Бельгия – Португалия. 27 июня. Севилья

А вот и первая «смертельная битва». Само по себе наличие «группы смерти», где встретились Португалия, Франция и Германия, обещало пару такого рода. Потому что кому-то же пришлось бы стать и вторым, и третьим в этой безумной компании. Тройку замкнула Португалия. Вряд ли в Бельгии ожидали, что их уверенная победа в группе приведет к такой встрече в 1/8 финала. Пожалуй, среди тех, кто хотел бы оказаться ниже, чем есть, Бельгия может посоперничать с Австрией. Но и португальцы вряд ли в восторге. Не зря они занимали более активную позицию в битве с Францией (2:2) в заключительном туре. Правда, в конце уж совсем устали.

Хорватия – Испания. 28 июня. Копенгаген

От испанцев очень неоднозначные впечатления. И ждать можно чего угодно. Наверное, это главная пара «с вопросами» в 1/8 финала. Потому что и Хорватия слишком упростила свою игру и выглядела невыразительно в целом, хотя по привычке воспринимается как достойный соперник. Команда Далича всё же на стадии перестройки, поэтому вряд ли сможет показать игру уровня себя же 2018 года. Испанцы тоже пытаются как-то приспособить свое катание мяча к эффективности. В игре со Швецией это вызывало отторжение и жалость, но вот Словакию разгромили со счетом 5:0. Сложно сказать, чего ждать от этой пары пытающихся выживать и сохранять уровень в меняющихся условиях.

Франция – Швейцария. 28 июня. Бухарест

Франция была вознаграждена за первое место в «группе смерти» встречей с третьей сборной из группы А. Швейцария и Франция на этом турнире пока только и делают, что подтверждают свой класс. Швейцарцы на равных бились с Уэльсом, без шансов влетели Италии и уверенно справились с Турцией. Ровно по статусу. Франция сыграла солидно, сдержанно в непростых условиях. При этом не уступила никому, пусть и завершила два матча вничью. Это нисколько не пошатнуло позиций французов в роли одних из главных претендентов на титул.

Англия – Германия. 29 июня. Лондон

Опять «группа смерти» подарила мощную пару уже в 1/8 финала. Но если встреча Бельгии и Португалии кажется равным сражением достойных, то эта битва старых европейских легенд кажется противостоянием слегка подбитых летчиков, пусть не сбитых. Англия – худшая команда среди ставших первыми. Она парадоксальным образом получила больше критики, чем многие другие, хотя выиграла свою группу. Сделала это с разницей мячей 2:0 и совершенно невнятной игрой без четкой тактики, стратегии и мысли. Но с именем. Германия едва не провалила Евро – спаслась в матче с Венгрией в последнем туре и избежала поражения (2:2), которое отправило бы ее на последнее место в «группе смерти». А при ничьей даже стала второй – вроде более-менее солидно. Но проблемы, выявленные в игре немцев с Францией и Венгрией, пусть не такие серьезные, как у Англии, однако настораживают поклонников Бундестим.

Швеция – Украина. 29 июня. Глазго

Украинцы не зря до последнего оставались в неведении и боязни, что вылетят. Ради встречи со Швецией, а не с Италией, можно было и попереживать лишние дни. В итоге всё сложилось как нельзя лучше. Благодаря тем же шведам и испанцам. Швеция вышибла Польшу (3:2) на последнее место в своей группе, а Испания победой со счетом 5:0 лишила Словакию всяких дополнительных показателей в качестве обладателя третьего места. Так что Украина просочилась далее, а там – Швеция. Конечно, шведы очень впечатлили своей организацией игры и разнообразием в эмоциях, но не кажется, что в этом противостоянии «желто-синих» есть явный фаворит.

Это – первые мысли по сформировавшимся парам в 1/8 финала Евро-2020. Но любители заглянуть не только лишь в завтрашний день, а даже в послезавтрашний могут пофантазировать по поводу пар в 1/4 финала. Здесь тоже определилась потенциальная сетка:

1. Хорватия/Испания – Франция/Швейцария. 2 июля. Санкт-Петербург

2. Италия/Австрия – Бельгия/Португалия 2 июля. Мюнхен

3. Уэльс/Дания – Нидерланды/Чехия. 3 июля. Баку

4. Англия/Германия – Швеция/Украина. 3 июля. Рим

В полуфиналах встретятся соответственно победители первых двух пар и третьей с четвертой.