Англия сыграет против Германии в плей-офф Евро-2020. Все пары 1/8 финала

Определились все пары 1/8 финала Евро-2020.
26 июня
Уэльс – Дания
Италия – Австрия
27 июня
Нидерланды – Чехия
Бельгия – Португалия
28 июня
Хорватия – Испания
Франция – Швейцария
29 июня
Англия – Германия
Швеция – Украина
Сборная России не сумела преодолеть групповой этап Евро, заняв последнее место в группе В. В понедельник россияне разгромно уступили Дании 1:4 и покинули турнир.
Такие банальные мысли обычно дети излогают)))
Такие банальные мысли обычно дети излогают)))
Нидерланды – Чехия
Одна из команд - в полуфинале. Халявная часть сетки, конечно...
Нидерланды – Чехия
Одна из команд - в полуфинале. Халявная часть сетки, конечно...
А вот Англия - Германия будет фейерверк нежданчиков !!!)))
А вот Англия - Германия будет фейерверк нежданчиков !!!)))
Счёт - 0:5..
Россия вперёд!..)))
Счёт - 0:5..
Россия вперёд!..)))
Везде есть интрига
Надеюсь голландцы далеко пройдут! Удачи им)
Везде есть интрига
Надеюсь голландцы далеко пройдут! Удачи им)