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Англия сыграет против Германии в плей-офф Евро-2020. Все пары 1/8 финала

сегодня, 00:16

Определились все пары 1/8 финала Евро-2020.

26 июня

Уэльс – Дания

Италия – Австрия

27 июня

Нидерланды – Чехия

Бельгия – Португалия

28 июня

Хорватия – Испания

Франция – Швейцария

29 июня

Англия – Германия

Швеция – Украина

Англия сыграет против Германии в плей-офф Евро-2020. Все пары 1/8 финала

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап Евро, заняв последнее место в группе В. В понедельник россияне разгромно уступили Дании 1:4 и покинули турнир.

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Источник: soccer.ru Фото: твиттер Евро
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Все комментарии
Timur132
Timur132
сегодня в 00:40
26-го болеем за макаронников и скандинавов. В задницу бриташек..
habib-15reg
habib-15reg
сегодня в 00:38
МДА.Очередной раз Украина выше России
Знатог
Знатог
сегодня в 00:37
И здесь Украине повезло. Если и проиграют то последними.
Timur132
Timur132
сегодня в 00:35
Германия с Англией играет, блин, опять в 1/4 опять пройдёт как минимум одна гейская команда.
dimagas2
dimagas2 ответ Антон Трейзор (раскрыть)
сегодня в 00:33
А что думаешь прям к финалу Шева силы копит?)))
Такие банальные мысли обычно дети излогают)))
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 00:32
Интересные пары
Антон Трейзор
Антон Трейзор
сегодня в 00:31
А победитель пары Англия-Германия выходит на Украина-Швеция. Поэтому конец Украине, в любом случае.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 00:30
Германия заберёт евро
alexcc2009
alexcc2009 ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 00:27
И эта команда Голландия
dimagas2
dimagas2 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 00:27
Похоронили совок в 1991,чего и вам желаю.Может у вас эта имперскость уйдет после этого.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:25
Уэльс – Дания
Нидерланды – Чехия

Одна из команд - в полуфинале. Халявная часть сетки, конечно...
Знатог
Знатог
сегодня в 00:25
Подведём итоги групповухи: Россия- лучшая! (из четвёртых команд). Куда выходит лучшая из четвёртых команд? Нас к торжеству (чего?) ведёт Великий Чабан?
Futurista
Futurista ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 00:24
Хорошая идея))...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:21
Италия, моя Италия в четверть финале !!!)
А вот Англия - Германия будет фейерверк нежданчиков !!!)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:18, ред.
Украинцы поддержите СССР !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:15
Бельгия - Португалия - это будет что то!!!
баск
баск
сегодня в 00:15
А сегодня ещё играли товарняк Ю17 Россия-СевМакедония.
Счёт - 0:5..

Россия вперёд!..)))
compka
compka
сегодня в 00:14
У Украины не самый сложный соперник, точнее самый не сложный
старина
старина
сегодня в 00:10
Россия-Мальдивы
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:10
Получились интересные пары
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:08, ред.
Интересные пары)
Везде есть интрига
Надеюсь голландцы далеко пройдут! Удачи им)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:07
вот и посмотрим
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