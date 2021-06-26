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Земан: «Сарри не предал „Наполи“, возглавив „Ювентус“»

сегодня, 00:29

Бывший главный тренер «Наполи» Зденек Земан ответил на вопрос о том, можно ли считать предательством тот факт, что Маурицио Сарри тренировал «Ювентус» после неаполитанского клуба.

Предательство в футболе существует только в том случае, если игрок «продаёт» матч. Если игрок меняет команду, а затем играет против предыдущей, это не предательство, это часть его работы.

Сарри? Он не предал «Наполи». Это не похоже на ситуацию с Капелло, который сказал: «Я никогда не буду тренировать „Ювентус“». А после ночью уехал из Рима [в 2004 году, когда возглавил «Ювентус» после «Ромы»], чтобы возглавить «Юве». Это уже большое предательство.

Ранее Земан заявлял, что Сарри более талантливый тренер, чем Антонио Конте.

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:51, ред.
Это работа, за которую главный тренер получает зарплату, всё остальное, демагогия...

Каждый волен поступать так, как он считает правильным, главное качественно выполнять свою работу как прежде, так в настоящем, будущем, и тогда не будет никакого предательства...

Предательство тогда, когда занимаешь место главного тренера, получаешь огромную зарплату, нет результатов, не оправдывая надежды болельщиков. К примеру, С.Черчесов главный тренер сборной России!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:38
Это фанаты обычно нагнетают. Причем , когда сами меняют место работы , то это их нисколько не напрягает. Так почему тренер или футболист не может сменить команду??? Но вот если поклялся , что куда то не перейдет , а потом все же туда ушел - это уже обман, который сродни предательству.
Большинство из нас меняли место работы и не раз - это нормально.
Всем здоровья.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:30
К чему это?
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