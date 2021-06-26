Земан: «Сарри не предал „Наполи“, возглавив „Ювентус“»

Бывший главный тренер «Наполи» ответил на вопрос о том, можно ли считать предательством тот факт, что тренировал «Ювентус» после неаполитанского клуба.

Предательство в футболе существует только в том случае, если игрок «продаёт» матч. Если игрок меняет команду, а затем играет против предыдущей, это не предательство, это часть его работы.

Сарри? Он не предал «Наполи». Это не похоже на ситуацию с Капелло, который сказал: «Я никогда не буду тренировать „Ювентус“». А после ночью уехал из Рима [в 2004 году, когда возглавил «Ювентус» после «Ромы»], чтобы возглавить «Юве». Это уже большое предательство.