Земан: «Сарри не предал „Наполи“, возглавив „Ювентус“»

Бывший главный тренер «Наполи» Зденек Земан ответил на вопрос о том, можно ли считать предательством тот факт, что Маурицио Сарри тренировал «Ювентус» после неаполитанского клуба.
Предательство в футболе существует только в том случае, если игрок «продаёт» матч. Если игрок меняет команду, а затем играет против предыдущей, это не предательство, это часть его работы.
Сарри? Он не предал «Наполи». Это не похоже на ситуацию с Капелло, который сказал: «Я никогда не буду тренировать „Ювентус“». А после ночью уехал из Рима [в 2004 году, когда возглавил «Ювентус» после «Ромы»], чтобы возглавить «Юве». Это уже большое предательство.
Ранее Земан заявлял, что Сарри более талантливый тренер, чем Антонио Конте.
Каждый волен поступать так, как он считает правильным, главное качественно выполнять свою работу как прежде, так в настоящем, будущем, и тогда не будет никакого предательства...
Предательство тогда, когда занимаешь место главного тренера, получаешь огромную зарплату, нет результатов, не оправдывая надежды болельщиков. К примеру, С.Черчесов главный тренер сборной России!
Каждый волен поступать так, как он считает правильным, главное качественно выполнять свою работу как прежде, так в настоящем, будущем, и тогда не будет никакого предательства...
Предательство тогда, когда занимаешь место главного тренера, получаешь огромную зарплату, нет результатов, не оправдывая надежды болельщиков. К примеру, С.Черчесов главный тренер сборной России!