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Арнаутович: «Есть два игрока, которые не из этого мира — Роналду и Месси»

вчера, 23:26

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович оценил игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Криштиану Роналду — не человек. Есть два игрока, которые не из этого мира — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Они приехали сюда откуда-то издалека, чтобы выигрывать различные чемпионаты и ​​забрать все трофеи, а затем они вернутся туда, откуда пришли.

Ранее Арнаутович заявлял, что он лучше Златана Ибрагимовича и Адриано.

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:02
Рон всего добился своим трудом, у него нет какого то не земного таланта. Все его достижения это благодаря трудолюбее и работе над собой. Пока остальные игроки шлялись по клубам и курили кальяны Рон впахивал на тренеровках а потом еще оставался после тренеровки чтобы дополнительно по занематься. Вот поэтому он даже в 36 лет дает фору молодым!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:57
Это те которые делают моду в футболе ⚽ !!!
Славные лидеры , великой игры под именем Футбол !!!
Жалко что не видно того кто продолжит эту красоту великолепных футбольных достижений и красоты !!!
Одно желание, сделать этот праздник долгосрочным для всех любителей этой душераздерающей игры. Короли футбола, достойные предшественники Легенд футбола как Пеле и Марадона !!! Есть ещё время любоваться игрой этих двух виртуозов кожанного мяча !!! Кто-то из моего поколения застал игру и тех и других, и это очень здорово 👍 !!! Спасибо Вам за красоту !!! Всем Добра !!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:54
Эпоха Роналду, Месси близится к закату, а жаль...

Два великолепных игрока, которые много лет радовали фанатов футбола своей игрой.
Два игрока не похожие один на другого, ни по стилю игры, ни по менталитету, но две личности, которые вписали свои имена Золотыми буквами в историю Мирового футбола...

Противостояние Роналду-Месси, Месси-Роналду это было великолепно!
И в особенности, когда это были матчи ЭЛЬ-КЛАСИКО...

Спасибо им за их игру, здоровья им, и удачи!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:46
Такие не скоро появятся
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