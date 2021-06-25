Нападающий сборной Австрии оценил игру и .

Криштиану Роналду — не человек. Есть два игрока, которые не из этого мира — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Они приехали сюда откуда-то издалека, чтобы выигрывать различные чемпионаты и ​​забрать все трофеи, а затем они вернутся туда, откуда пришли.