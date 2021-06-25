Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович оценил игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Криштиану Роналду — не человек. Есть два игрока, которые не из этого мира — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Они приехали сюда откуда-то издалека, чтобы выигрывать различные чемпионаты и забрать все трофеи, а затем они вернутся туда, откуда пришли.
Ранее Арнаутович заявлял, что он лучше Златана Ибрагимовича и Адриано.
Два великолепных игрока, которые много лет радовали фанатов футбола своей игрой.
Два игрока не похожие один на другого, ни по стилю игры, ни по менталитету, но две личности, которые вписали свои имена Золотыми буквами в историю Мирового футбола...
Противостояние Роналду-Месси, Месси-Роналду это было великолепно!
И в особенности, когда это были матчи ЭЛЬ-КЛАСИКО...
Спасибо им за их игру, здоровья им, и удачи!!!
Два великолепных игрока, которые много лет радовали фанатов футбола своей игрой.
Два игрока не похожие один на другого, ни по стилю игры, ни по менталитету, но две личности, которые вписали свои имена Золотыми буквами в историю Мирового футбола...
Противостояние Роналду-Месси, Месси-Роналду это было великолепно!
И в особенности, когда это были матчи ЭЛЬ-КЛАСИКО...
Спасибо им за их игру, здоровья им, и удачи!!!