«Рамос ушёл, потому что не ответил на предложение „Реала“». Флорентино Перес — о капитане, Суперлиге, Зидане и Мбаппе

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вчера, 18:30

Влиятельный дедушка рассказал много интересного.

Президент мадридского «Реала» и один из самых влиятельных людей в футбольном мире дал полуторачасовое интервью мадридской радиостанции Onda Sera. «Соккер.ру» делится самыми любопытными моментами выступления Флорентино Переса в эфире. С ним не соскучишься!

«Я изменил футбол»

Очень доволен тем, чего достиг у руля величайшего клуба планеты. Я пришел в футбол, чтобы изменить его, и кое-что мне уже удалось сделать. Мой отец научил меня ценностям футбола, и я не устану бороться за будущее «Реала». Несомненно, с тех пор, как я стал президентом «Мадрида», футбол стал лучше. Оглядываясь назад, я без ложной скромности замечаю, что в этом есть и моя заслуга. Это заставляет меня испытывать гордость.

«Рисковал своими деньгами, чтобы спасти клуб»

Подписание Луиша Фигу было очень важным, во многом именно этот трансфер помог мне выиграть первые выборы. Этот смелый шаг убедил партнеров оказать мне поддержку, но важнее была программа, которую я предложил. Когда я только пришел в 2000 году, «Реал» был в руинах с экономической точки зрения. У меня не было другого выбора — пришлось рискнуть своими активами, чтобы вытащить клуб из экстремального положения. Я гарантировал выплату всех долгов, и если бы не справился с управлением клубом, то заплатил бы по счетам из собственного кармана. Это не было жестом благородства или гуманитарной помощью: был уверен, что «Реал» способен зарабатывать. Как я и предполагал, мы очень быстро перешли от убытков в 100 миллионов евро за сезон к заработку 300 миллионов.

«Сантьяго Бернабеу» будет готов к концу 2021 года»

Мы провели большую работу, чтобы сделать наш стадион более современным. Полностью реконструкция будет завершена к концу нынешнего года, но болельщики смогут присутствовать на трибунах с начала нового сезона. Скорее всего, первые туры Ла Лиги мы будем вынуждены провести на выезде, чтобы успеть выполнить все требования для приема людей на «Сантьяго Бернабеу».

« УЕФА не хочет замечать, что футбол умирает»

Я бы хотел, чтобы УЕФА сделал свои турниры более привлекательными, но мы видим только реформы, которые отталкивают фанатов. Они не хотят замечать и признавать, что футбол умирает, что все больше и больше молодых людей не интересуются футболом, в результате чего уменьшается наша аудитория вместе с телевизионными рейтингами, что ведет к потере доходов от ТВ-контрактов. Дальше будет только хуже, с этим нужно незамедлительно что-то делать.

«Рамос знал, что у предложения „Реала“ есть срок действия»

Расставание с Серхио Рамосом далось мне очень трудно. Я люблю его как сына. Мне очень жаль, что так вышло. Мы предложили ему контракт до 2022 года и сказали, что у этого предложения есть крайний срок. Серхио понял это и согласился, но он не принял наши условия до оговоренной даты, не уведомил клуб. Не знаю, почему он так поступил. Я уверен, что у него все будет хорошо. «Реал Мадрид» — его дом, и он может вернуться, здесь ему всегда рады. Жизнь продолжается.

«Марсело будет нашим капитаном»

У Марсело контракт с «Реалом» до будущего лета, и я убежден, что сейчас проблематично найти более сильного левого защитника на его место. Марсело и Роберто Карлос — лучшие левые защитники в истории «Реала». После ухода Серхио Рамоса Марсело будет нашим первым капитаном. Он заслужил этот статус.

«Когда Зидан говорит, что он хочет уйти, это значит, что он уже ушел»

Я предполагал, что такое может случиться, потому что это был очень тяжелый год. Я боролся за то, чтобы он остался. Когда Зидан впервые сказал мне об этом, я провел целый день с ним, пытаясь отговорить его от этого шага. Но Зидана невозможно переубедить, если он что-то решил: когда он говорит, что хочет уйти, это значит, что он уже ушел, и пути назад нет. Я не читал прощальное письмо Зизу, клянусь своими внуками. Мне сказали, что там нет ничего хорошего, поэтому я не хочу это читать. Зидана я знаю с 2001 году и желаю ему всего наилучшего, уверен, что он станет следующим тренером сборной Франции. А это письмо… мне сказали, что Зидан его не писал. Это не он. Конечно, он может в будущем снова возглавить «Реал». Я первый скажу: «Да!»

«Считаю возвращение Анчелотти отличным решением»

Когда Зидан ушел, я поговорил с Хосе Анхелем, и мы сразу же сошлись во мнении, что Анчелотти на тренерском мостике — это отличное решение. Не было разговоров с Конте, Аллегри или Почеттино. Мы очень довольны новым этапом сотрудничества, и он тоже. Рады, что Карло пришел вместе с уже работавшим у нас тренером по физической подготовке Антонио Пинтусом, который в прошедшем сезоне выиграл Скудетто с «Интером».

«Мы находимся в стадии обновления»

Команды должны обязательно обновляться, и в этом году мы находимся в стадии обновления. Несмотря на перестройку, постараемся быть на высоте. Знаю, что многие члены «Мадрида» хотят, чтобы у нас играли только лучшие игроки. Я тоже этого хочу. Но иногда лучшие приходят, когда им 18 лет. Это тоже часть нашей стратегии.

«О будущем Варана узнаю из газет»

Сейчас Рафаэль играет за свою сборную на Евро, а новости о его будущем я узнаю из газет, как и вы. Мы собираемся заняться продлением контракта с ним, но если Варан захочет уйти, он так и скажет мне. И если захочет остаться, сделает то же самое.

«Мбаппе — один из лучших»

Все знают, что какие трансферы я делал: привел Фигу, Зидана, Роналдо, Бэкхэма, Криштиану Роналду… Мне хочется видеть в «Реале» сплав суперзвезд и талантливой молодежи. Знаю, что болельщики хотят видеть в команде Килиана Мбаппе. Конечно, он один из лучших футболистов в мире, но сейчас неуважительно говорить о футболисте, который не выступает за «Мадрид».

«Клубы теряют 8 миллиардов евро, а Чеферин повышает себе зарплату»

Суперлига — это проект, который призван заработать деньги для футбола. Мы делаем шоу и хотим, чтобы за него хорошо платили. УЕФА не может обеспечить это. Посмотрите на Чеферина: футбол потерял порядка 8 миллиардов евро, а он поднял свою зарплату в УЕФА . Он работает на благо футбола или пытается сохранить личные привилегии? Что касается клубов, якобы покинувших Суперлигу, в действительности это не так. Это невозможно. Английские клубы временно поддались внешнему давлению со стороны УЕФА .

«Я нужен футболу»