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Росси: «Роналду – великий чемпион, но порой его поведение может раздражать»

сегодня, 15:44
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о поведении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналду – великий чемпион, но порой его поведение может раздражать.

Когда он забил нам пенальти, то радовался так, будто это финал Евро. Люди обращают на это внимание.

Также фанаты не поняли поступок Роналду, произошедший после матча с Венгрией.

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Все комментарии
7ktzs53ky2b4
7ktzs53ky2b4
сегодня в 17:40
Наблюдайте вторые таймы,когда играет Роналду,от него больше вреда чем пользы,убедитесь,что сб Португалии играет в меньшинстве во вторых таймах.
Роналду надо выпускать на поле на 70й минуте второго тайма.
И бежать не может,обыгрывать не может и не старается хотя бы отбирать мяч у соперника.
allemz
allemz
сегодня в 17:37
Он уже много лет празднует в своем излюбленном стиле "Сиии", может у тренера венгров более глубинная неприязнь к нему, просто не любит и всегда не прочь кинуть камушек в его огород)
Dobermаn
Dobermаn
сегодня в 17:15, ред.
Ну во-первых росси, на кону выход в плей-офф в группе смерти.Во-вторых не только он радуется голам пенальти,каждый забивший прыгает от счастья.Роналду не гомик из аргентины,чтобы не забивать важные пенки,а потом лить слезы и уходить из сборной!))))))))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 16:59
Роналдо - двукратный чемпион мира, двукратный победитель кубка Америки, а так же много клубных трофеев и личных достижении. Он великий игрок!
А вот Роналду ... хотя достижении тоже хватает, даже чемпионом Европы действующим является.
Роналду великий игрок, но вот его личность вызывает только отвращение.
Если, что Роналдо (бразилец) и Роналду (португалец) это два разных человека!
Mangur
Mangur
сегодня в 16:22
Не помню что ьы Роналдо что то выигрывал серьёзное
Супервайзер
Супервайзер ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 16:19
Ну, 300 миллионов его подписчиков в Инстаграме наверняка к этой категории не относятся.
Плюс еще столько же по крайней мере ( к ним отношусь и я ), кто Инстаграмом не пользуется, но Роналду ценят за его работоспособность и целеустремленность.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:08
Вы на Стаса посмотрите
Gelious
Gelious
сегодня в 16:00
Россси, вы можете просто открыть гугл и узнать за минуту всего, почему он так радовался. На кону главный индивидуальный рекорд на уровне сборных. С каждым мячом он все ближе.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:53
Великие часто бесят других людей
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:52
Одно то, что он гей раздражает, а его кривляния как будто его убили так вообще бесят!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:49
Венгрия могла сотворить чудо на этом чемпионате.
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