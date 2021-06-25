Росси: «Роналду – великий чемпион, но порой его поведение может раздражать»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о поведении форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
Роналду – великий чемпион, но порой его поведение может раздражать.
Когда он забил нам пенальти, то радовался так, будто это финал Евро. Люди обращают на это внимание.
Также фанаты не поняли поступок Роналду, произошедший после матча с Венгрией.
Роналду надо выпускать на поле на 70й минуте второго тайма.
И бежать не может,обыгрывать не может и не старается хотя бы отбирать мяч у соперника.
Роналду надо выпускать на поле на 70й минуте второго тайма.
И бежать не может,обыгрывать не может и не старается хотя бы отбирать мяч у соперника.
А вот Роналду ... хотя достижении тоже хватает, даже чемпионом Европы действующим является.
Роналду великий игрок, но вот его личность вызывает только отвращение.
Если, что Роналдо (бразилец) и Роналду (португалец) это два разных человека!
А вот Роналду ... хотя достижении тоже хватает, даже чемпионом Европы действующим является.
Роналду великий игрок, но вот его личность вызывает только отвращение.
Если, что Роналдо (бразилец) и Роналду (португалец) это два разных человека!
Плюс еще столько же по крайней мере ( к ним отношусь и я ), кто Инстаграмом не пользуется, но Роналду ценят за его работоспособность и целеустремленность.
Плюс еще столько же по крайней мере ( к ним отношусь и я ), кто Инстаграмом не пользуется, но Роналду ценят за его работоспособность и целеустремленность.