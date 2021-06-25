Роберто Мартинес: «У нас нет плана игры против Роналду»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, как его команда будет противодействовать нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020.
Все знают, что Роналду является игроком мирового класса. Он адаптировал свою игру к своему возрасту. Он хорошо использует пространство, но есть и другие опасные футболисты в составе сборной Португалии. Подумайте о Бруно Фернандеше, Диого Жоте, Бернарду Силве и даже Пепе.
У нас нет плана игры против Роналду. Если вы сосредоточитесь на одном игроке, то опасность может начать исходить от другого. Конечно, Криштиану представляет большую угрозу, но мы также должны быть бдительны в отношении других девяти игроков.
Ранее главный тренер сборной Венгрии Марко Росси заявил, что его раздражает поведение Роналду.