Роберто Мартинес: «У нас нет плана игры против Роналду»

Главный тренер сборной Бельгии рассказал, как его команда будет противодействовать нападающему сборной Португалии в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020.

Все знают, что Роналду является игроком мирового класса. Он адаптировал свою игру к своему возрасту. Он хорошо использует пространство, но есть и другие опасные футболисты в составе сборной Португалии. Подумайте о Бруно Фернандеше, Диого Жоте, Бернарду Силве и даже Пепе.

У нас нет плана игры против Роналду. Если вы сосредоточитесь на одном игроке, то опасность может начать исходить от другого. Конечно, Криштиану представляет большую угрозу, но мы также должны быть бдительны в отношении других девяти игроков.