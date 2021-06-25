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Роберто Мартинес: «У нас нет плана игры против Роналду»

сегодня, 18:15
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалия27.06.2021 в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, как его команда будет противодействовать нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020.

Все знают, что Роналду является игроком мирового класса. Он адаптировал свою игру к своему возрасту. Он хорошо использует пространство, но есть и другие опасные футболисты в составе сборной Португалии. Подумайте о Бруно Фернандеше, Диого Жоте, Бернарду Силве и даже Пепе.

У нас нет плана игры против Роналду. Если вы сосредоточитесь на одном игроке, то опасность может начать исходить от другого. Конечно, Криштиану представляет большую угрозу, но мы также должны быть бдительны в отношении других девяти игроков.

Ранее главный тренер сборной Венгрии Марко Росси заявил, что его раздражает поведение Роналду.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:05
Тут главное закрыть Роналду.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:27
Какой план...Рон уже не тот что был
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:15
Главное в штрафной не нарушать...
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