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Пищек продолжит карьеру в 4-м дивизионе Польши

сегодня, 01:39

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Польши Лукаш Пищек подписал контракт с клубом «Гочалковице-Здруй», выступающим в 4-м дивизионе Польши.

Пищек является воспитанником этого клуба, в котором он провёл 9 лет.

В мае этого года 36-летний футболист объявил, что завершает игровую карьеру. Последний раз Пищек выходил на поле 22 мая в матче Бундеслиги «Боруссия» Д — «Байер» (3:1).

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:55
Достойно завершить свою футбольную карьеру в команде, в которой был воспитанником клуба!
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