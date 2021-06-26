Пищек продолжит карьеру в 4-м дивизионе Польши

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Польши Лукаш Пищек подписал контракт с клубом «Гочалковице-Здруй», выступающим в 4-м дивизионе Польши.
Пищек является воспитанником этого клуба, в котором он провёл 9 лет.
В мае этого года 36-летний футболист объявил, что завершает игровую карьеру. Последний раз Пищек выходил на поле 22 мая в матче Бундеслиги «Боруссия» Д — «Байер» (3:1).
Po 14 latach spędzonych w Bundeslidze wraca tam gdzie wszystko się zaczęło…@BVB ➡️ @lksgoczalkowice @piszczek_lp26 witamy w domu i życzymy powodzenia! 🔵⚪ #GOLczałkowice #piszczek pic.twitter.com/gHF6VnvkUV— LKS Goczałkowice-Zdrój (@lksgoczalkowice) June 25, 2021