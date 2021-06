Пресс-служба «Норвича» объявила о трансфере голкипера «Саутгемптона» .

25-летний англичанин заключил контракт с «канарейками» на 4 года.

📝 #OneOfOurOwn has come back home! We're delighted to announce the signing of Angus Gunn from Southampton!#WelcomeHomeAngus 🏠