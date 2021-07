Бускетс признан лучшим игроком матча Хорватия – Испания

Сборная Испании вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв команду Хорватии (5:3 ДВ).

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник испанской команды .

Для Серхио это уже вторая подряд награда лучшему игроку на Евро. Ранее он был признан лучшим в матче Словакия — Испания.

🌟 Spain captain Sergio Busquets is rewarded for his commanding midfield display against Croatia 👏



🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/l3l9CVHPRB

UEFA