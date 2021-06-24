Гол Кристенсена России претендует на звание лучшего в 3-м туре Евро-2020

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Список номинантов
Лука Модрич (Хорватия) — гол в ворота Шотландии (3:1);
Ирфан Кахведжи (Турция) — гол в ворота Швейцарии (1:3);
Андреас Кристенсен (Дания) — гол в ворота России (4:1);
Роберт Левандовски (Польша) — первый гол в ворота Швеции (2:3).
Напомним, хавбек «Реала» Лука Модрич, забив Шотландии, стал самым возрастным и одновременно самым молодым автором гола на Евро в истории сборной Хорватии.