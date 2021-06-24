Гол Кристенсена России претендует на звание лучшего в 3-м туре Евро-2020

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сегодня, 02:11

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Список номинантов

(Хорватия) — гол в ворота Шотландии (3:1);

(Турция) — гол в ворота Швейцарии (1:3);

(Дания) — гол в ворота России (4:1);

(Польша) — первый гол в ворота Швеции (2:3).

Напомним, хавбек «Реала» Лука Модрич, забив Шотландии, стал самым возрастным и одновременно самым молодым автором гола на Евро в истории сборной Хорватии.