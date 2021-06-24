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Киммих — лучший игрок матча Германия — Венгрия

сегодня, 00:46
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 2Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии не смогла обыграть команду Венгрии.

Лучшим игроком встречи признан хавбек немецкой команды Йозуа Киммих. Полузащитник вышел на поле в стартовом составе команды и провел на поле всю встречу.

Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка установил уникальное достижение в матчах Евро и ЧМ.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 07:34
Жаль, что в этот раз гунны не добили готов, как в старые добрые времена.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:27
Лучшего из венгров надо было выбирать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:03, ред.
Не может быть игрок немецкой сборной быть лучшим, это моё субъективное мнение! Позорное выступление немецкого футбола и респект футболистам Венгрии! Отбиваться от венгров не может по сути стать лучшим игрока сборной Германии, это моё субъективное мнение. Как вообще можно сравнивать и ставить героем немецкого игрока в один уровень, да и делать его лучшим, заведомо в игре с аутсайдером этого противостояния? Юмор из мультфильма "Ну погоди" где волк становится героем и победителем в противостоянии с зайцем!))) Немцы просто отскочили от позорного проигрыша от сборной занимающей 19 строчку в рейтинге УЕФА. И тут Киммих становится лучшим игроком этого противостояния, смешно!!!)))
Всем Добра а сборной Венгрии Удачи хоть они и не прошли дальше в очень сложной группе куда они попали!
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