Киммих — лучший игрок матча Германия — Венгрия

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии не смогла обыграть команду Венгрии.
Лучшим игроком встречи признан хавбек немецкой команды Йозуа Киммих. Полузащитник вышел на поле в стартовом составе команды и провел на поле всю встречу.
🇩🇪 Always creative & impressed further when he moved inside in the second half. Joshua Kimmich 🔝 @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/8oSZqaFTGt— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021
Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка установил уникальное достижение в матчах Евро и ЧМ.
Всем Добра а сборной Венгрии Удачи хоть они и не прошли дальше в очень сложной группе куда они попали!
Всем Добра а сборной Венгрии Удачи хоть они и не прошли дальше в очень сложной группе куда они попали!