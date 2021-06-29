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«Интер» проведёт переговоры с представителями Онаны

29 июня 2021, 10:22

Голкипер «Аякса» Андре Онана попал в сферу интересов «Интера».

Как сообщается, «нерадзурри» проведут встречу с представителями вратаря в ближайшее время. Однако «Интер» не собирается подписывать Онану этим летом, а хочет заполучить игрока через год в качестве свободного агента, если «Аякс» не продаст камерунца в это трансферное окно.

В числе заинтересованных в подписании Онаны клубов находится и лондонский «Арсенал».

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Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
29 июня в 14:04
Маротта как всегда, если он не подпишет кого нибудь свободным агентом, то это не Маротта XD

кстати Онана не плох
но не растеряет ли он навыки за время дисквалификации, в этом вопросики есть
VeniaminS
VeniaminS
29 июня в 10:23
Нравится надо брать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 июня в 10:23
Дождутся когда станет свободным агентом!
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