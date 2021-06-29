«Интер» проведёт переговоры с представителями Онаны

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29 июня 2021, 10:22

Голкипер «Аякса» попал в сферу интересов «Интера».

Как сообщается, «нерадзурри» проведут встречу с представителями вратаря в ближайшее время. Однако «Интер» не собирается подписывать Онану этим летом, а хочет заполучить игрока через год в качестве свободного агента, если «Аякс» не продаст камерунца в это трансферное окно.

В числе заинтересованных в подписании Онаны клубов находится и лондонский «Арсенал».