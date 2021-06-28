Серхио Рамос заинтересовал «Баварию»

Будущее бывшего защитника «Реала» Серхио Рамоса до сих пор неизвестно.
ESPN сообщает, что последней командой, которая проявила интерес к 35-летнему игроку, стала «Бавария».
Однако опасения касательно адаптации и языкового барьера испанца могут оттолкнуть руководство немецкого клуба от сделки.
Также интерес к Серхио проявляют ПСЖ и «Манчестер Сити». Рамос на данный момент оценивает все варианты.
Ранее появлялась информация, что Рамос ищет дом в Париже.
Китайские толстосумы тоже в состоянии удовлетворить финансовые запросы Рамоса, вот только захочет ли Серхио выступать в поднебесной и будут ли ему оттуда предложения, это пожалуй главный вопрос.
Китайские толстосумы тоже в состоянии удовлетворить финансовые запросы Рамоса, вот только захочет ли Серхио выступать в поднебесной и будут ли ему оттуда предложения, это пожалуй главный вопрос.
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