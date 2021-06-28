Серхио Рамос заинтересовал «Баварию»

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28 июня 2021, 17:09

Будущее бывшего защитника «Реала» до сих пор неизвестно.

ESPN сообщает, что последней командой, которая проявила интерес к 35-летнему игроку, стала «Бавария».

Однако опасения касательно адаптации и языкового барьера испанца могут оттолкнуть руководство немецкого клуба от сделки.

Также интерес к Серхио проявляют ПСЖ и «Манчестер Сити». Рамос на данный момент оценивает все варианты.

Ранее появлялась информация, что Рамос ищет дом в Париже.