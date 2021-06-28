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Серхио Рамос заинтересовал «Баварию»

28 июня 2021, 17:09

Будущее бывшего защитника «Реала» Серхио Рамоса до сих пор неизвестно.

ESPN сообщает, что последней командой, которая проявила интерес к 35-летнему игроку, стала «Бавария».

Однако опасения касательно адаптации и языкового барьера испанца могут оттолкнуть руководство немецкого клуба от сделки.

Также интерес к Серхио проявляют ПСЖ и «Манчестер Сити». Рамос на данный момент оценивает все варианты.

Ранее появлялась информация, что Рамос ищет дом в Париже.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
29 июня в 03:48
Если только мячи подавать. Не смешите мои подковы...
stanichnik
stanichnik ответ Стасодзюб (раскрыть)
28 июня в 21:01, ред.
Доброго Здоровья, Стасодзюб!
Китайские толстосумы тоже в состоянии удовлетворить финансовые запросы Рамоса, вот только захочет ли Серхио выступать в поднебесной и будут ли ему оттуда предложения, это пожалуй главный вопрос.
Брулин
Брулин
28 июня в 20:35
Хави Мартинес, Хаво Мартинес... Он не из Реала в Баварию переходил. Самый яркий пример - Хаби Алонсо. Вот кто оставил яркий след в нашей истории. Но Сережа в наших рядах - крайне маловероятно.
particular
particular
28 июня в 19:22
Чем Рамос может заинтересовать прагматичных немцев?..
dok66
dok66
28 июня в 19:14
Бавария скорее всего нет . Но и без команды не останется . Еще пару лет как минимум сможет зажигать
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
28 июня в 18:50
к салаху можно в команду
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
28 июня в 18:13
русский надо было в свое время учить)) а не английсский
Ironigor
Ironigor
28 июня в 17:55
Он же вроде уже в ПСЖ вчера вылетел !!!)))
Срочно DHL !!!
LOpp
LOpp
28 июня в 17:42
Далековато ему придется на матчи летать с Парижа до Мюнхена
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
28 июня в 17:39
Он их столько раз драл, что было бы странно, если б не заинтересовал.
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 17:38
Серхио Рамос в возрасте 35 лет интересен "Баварии"?! Это что-то из области фантастики!
Жасур Баратов
Жасур Баратов
28 июня в 17:36
Бред какой-то
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
28 июня в 17:31
Да кому нужен Рамос пора ему в Китай
Стасодзюб
Стасодзюб
28 июня в 17:14
Его зп потянут тока сити и париж)
КЭТиК
КЭТиК
28 июня в 17:12
Его зарплату Бавария не сможет платить. Много очень.
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