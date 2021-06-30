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У Беседина подозрение на повреждение крестообразных связок колена

вчера, 16:13
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 ДВ).

Пресс-служба УАФ сообщает, что первичное обследование главным врачом национальной команды показало повреждение сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз будет поставлен после проведения МРТ.

Беседин покинул расположение национальной команды и чартером прибыл в Киев утром 30 июня.

Ранее защитник сборной Украины Николай Матвиенко посвятил победу над Швецией Беседину.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:53
Держись Артём,выздоравливай!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:36
Здоровья парню!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:20
Вот не повезло парню...
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