У Беседина подозрение на повреждение крестообразных связок колена

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вчера, 16:13

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 ДВ).

Пресс-служба УАФ сообщает, что первичное обследование главным врачом национальной команды показало повреждение сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз будет поставлен после проведения МРТ .

Беседин покинул расположение национальной команды и чартером прибыл в Киев утром 30 июня.

Ранее защитник сборной Украины Николай Матвиенко посвятил победу над Швецией Беседину.