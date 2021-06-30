Матвиенко: «Посвящаем победу над Швецией Беседину»

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вчера, 07:20

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины посвятил победу над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020 получившему тяжёлую травму нападающему киевского «Динамо» и украинской сборной .

В раздевалке отличное настроение у всех, за исключением Беседина. Эта победа посвящена ему. Человек вышел на замену и заработал на себе красную карточку ценой травмы. Она кажется очень страшной, но я надеюсь, что она окажется менее болезненной.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после матча с Украиной отметил, что шведского защитника Маркуса Даниэльссона, вероятно, справедливо удалили с поля за фол на Беседине.