Усман Дембеле перенёс операцию на бедре

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28 июня 2021, 19:39

Нападающий «Барселоны» перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, что 24-летний игрок получил повреждение двуглавой мышцы правого бедра в расположении сборной Франции.

Сроки восстановления Усмана оцениваются в четыре месяца.

Операция была проведена в Финляндии, где Дембеле уже оказывали помощь в 2017 и 2020 годах.