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Усман Дембеле перенёс операцию на бедре

28 июня 2021, 19:39

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, что 24-летний игрок получил повреждение двуглавой мышцы правого бедра в расположении сборной Франции.

Сроки восстановления Усмана оцениваются в четыре месяца.

Операция была проведена в Финляндии, где Дембеле уже оказывали помощь в 2017 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за травму Дембеле.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
28 июня в 20:33
Брали черный морион,а всучили синтетический хрусталь.
В мед. карточке скоро страницы закончатся.
mihaluch
mihaluch
28 июня в 19:50
Ну что ему можно пожелать кроме успешного лечения.
VeniaminS
VeniaminS
28 июня в 19:48
Скорейшего выздоравления.
ДСА
ДСА
28 июня в 19:40
Он очень ремонтопригоден.
sv_1969
sv_1969
28 июня в 19:40
Завязывать ему пора!
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