Усман Дембеле перенёс операцию на бедре

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Напомним, что 24-летний игрок получил повреждение двуглавой мышцы правого бедра в расположении сборной Франции.
Сроки восстановления Усмана оцениваются в четыре месяца.
Операция была проведена в Финляндии, где Дембеле уже оказывали помощь в 2017 и 2020 годах.
Ранее сообщалось, что ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за травму Дембеле.
В мед. карточке скоро страницы закончатся.
В мед. карточке скоро страницы закончатся.