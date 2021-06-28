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Мартинес — о Де Брюйне и Азаре: «Серьёзных повреждений у них нет»

28 июня 2021, 19:09

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитников Кевина Де Брюйне и Эдена Азара.

Серьезных структурных повреждений нет. Это значит, что турнир для них не окончен. Однако через 24 часа мы увидим, как отреагируют их тела, потому что матч с Италией в пятницу — это единственная проблема.

Оба игрока могут восстановиться к игре с Италией. Значит, новости хорошие, и нам придется работать изо дня в день.

Ранее Мартинес оценил выступление своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Португалии.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
28 июня в 20:50
С Италией все пойдут в бой.
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 20:25
Этот факт радует, без Де Брюйне сборная Бельгии не впечатляет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 июня в 19:21
Ну ладно, Азар, а без де Брюйне Бельгия может только наверное сборную России на лопатки положить и то наши доморощенные скажут, что бельгийцы ничем не впечатлили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 19:10
Вот и хорошо...
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