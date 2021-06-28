Мартинес — о Де Брюйне и Азаре: «Серьёзных повреждений у них нет»

Главный тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии полузащитников и .

Серьезных структурных повреждений нет. Это значит, что турнир для них не окончен. Однако через 24 часа мы увидим, как отреагируют их тела, потому что матч с Италией в пятницу — это единственная проблема.

Оба игрока могут восстановиться к игре с Италией. Значит, новости хорошие, и нам придется работать изо дня в день.