Мартинес — о Де Брюйне и Азаре: «Серьёзных повреждений у них нет»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитников Кевина Де Брюйне и Эдена Азара.
Серьезных структурных повреждений нет. Это значит, что турнир для них не окончен. Однако через 24 часа мы увидим, как отреагируют их тела, потому что матч с Италией в пятницу — это единственная проблема.
Оба игрока могут восстановиться к игре с Италией. Значит, новости хорошие, и нам придется работать изо дня в день.
Ранее Мартинес оценил выступление своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Португалии.