Орлов считает, что Дзюбе надо переходить в другой чемпионат

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи, что нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может перебраться в чемпионат Турции.
Появилась информация, что Дзюбой интересуется «Фенербахче».
Вполне возможно, что действительно «Фенербахче» ведёт переговоры о переходе Дзюбы. Если пишут турецкие источники, наверное, они знают. Что им придумывать? Ехать или нет, пусть решает сам Дзюба. Но тут ему будет нелегко. Обструкция от болельщиков будет и в его адрес. Это всё сейчас надо просчитывать. После такого чемпионата к нему болельщики будут жёстко относиться. Это одиозная фигура. Ему надо играть в два раза лучше, чем раньше. Сможет? Это очень сложно.
5-е лето Дзюба в Зените.....и в каждое из них его куда нибудь отправляли слухмейкеры....
Дзюба сам реалист....понимает что он игрок без удара,без дриблинга и без скорости...и если и будет кому либо нужен так только команде остро нуждающейся в выигрывателе бессмысленных воздушных дуэлей....
Я не знаю зачем "Фенербахче" Дзюба....
Никто не знает....
Но все знают что за такие же деньги можно купить напа в 2 раза дешевле...в 3 раза результативней...и в 5 раз с меньшими зарплатными запросами.....
Всем удачи !!!
5-е лето Дзюба в Зените.....и в каждое из них его куда нибудь отправляли слухмейкеры....
Дзюба сам реалист....понимает что он игрок без удара,без дриблинга и без скорости...и если и будет кому либо нужен так только команде остро нуждающейся в выигрывателе бессмысленных воздушных дуэлей....
Я не знаю зачем "Фенербахче" Дзюба....
Никто не знает....
Но все знают что за такие же деньги можно купить напа в 2 раза дешевле...в 3 раза результативней...и в 5 раз с меньшими зарплатными запросами.....
Всем удачи !!!
напрямую связанного с клубом Зенит Санкт-Петергбург от Геннадия Орлова.
напрямую связанного с клубом Зенит Санкт-Петергбург от Геннадия Орлова.