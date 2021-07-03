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Орлов считает, что Дзюбе надо переходить в другой чемпионат

03 июля 2021, 12:09

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи, что нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может перебраться в чемпионат Турции.

Появилась информация, что Дзюбой интересуется «Фенербахче».

Вполне возможно, что действительно «Фенербахче» ведёт переговоры о переходе Дзюбы. Если пишут турецкие источники, наверное, они знают. Что им придумывать? Ехать или нет, пусть решает сам Дзюба. Но тут ему будет нелегко. Обструкция от болельщиков будет и в его адрес. Это всё сейчас надо просчитывать. После такого чемпионата к нему болельщики будут жёстко относиться. Это одиозная фигура. Ему надо играть в два раза лучше, чем раньше. Сможет? Это очень сложно.

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Все комментарии
batog
batog
03 июля в 21:47
Только Зенит устраивает капитан команды, у которого коробка не автомат!
oFANATo
oFANATo
03 июля в 20:29
Что то берут смутные сомнения что Рукаку кому-нибудь нужен, кроме Семака......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 июля в 17:14
Пустословие....
5-е лето Дзюба в Зените.....и в каждое из них его куда нибудь отправляли слухмейкеры....
Дзюба сам реалист....понимает что он игрок без удара,без дриблинга и без скорости...и если и будет кому либо нужен так только команде остро нуждающейся в выигрывателе бессмысленных воздушных дуэлей....
Я не знаю зачем "Фенербахче" Дзюба....
Никто не знает....
Но все знают что за такие же деньги можно купить напа в 2 раза дешевле...в 3 раза результативней...и в 5 раз с меньшими зарплатными запросами.....

Всем удачи !!!
batog
batog ответ rubinovyi2 (раскрыть)
03 июля в 17:05
    David Young
    David Young
    03 июля в 16:56
    На редкость сдержанная и осторожная оценка кого-либо
    напрямую связанного с клубом Зенит Санкт-Петергбург от Геннадия Орлова.
    armeec_
    armeec_
    03 июля в 16:53
    дзюба в Зените, это как усатый в сб. Будет всеми конечностями цепляться за Зенит. ибо.зп. ему такую и близко никто платить не будет. + гениальная тактика Семака, оставляет зюбу быть заметным.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    03 июля в 16:50
    К Семаку,в тренерский штаб,Зенит своих не бросает!
    УЕСКА
    УЕСКА
    03 июля в 16:28
    Зачем ему куда то ехать? Его и здесь неплохо кормят. А болельщики? Да плевал он на них с высокой колокольни.
    ballak144
    ballak144
    03 июля в 15:42
    ФНЛ?
    протон1
    протон1
    03 июля в 15:01
    сборная клоунов. ни как иначе
    sir_Alex
    sir_Alex
    03 июля в 14:50
    В УПЛ.
    Любoмир
    Любoмир
    03 июля в 14:37
    Ну да....теперь куда бы его пристроить?
    112910415
    112910415
    03 июля в 14:13
    Пристроить звезду будет нелегко
    Alex12357
    Alex12357
    03 июля в 13:48
    В АПЛ-там ему рога быстро обламают и хоть узнает что такое футбол.
    Futurista
    Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    03 июля в 13:32
    Под кондиционером...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    03 июля в 13:31
    Как в такую жару гена напивается.
    Константин Белых
    Константин Белых
    03 июля в 13:00
    Такими путями надо сборную набирать из ФНЛ. а в вышке пусть иностранцы катают-во тогда из трусов выпрыгивать будут чтоб в сборную попасть и чтобы в РПЛ заметили. А то какие то ч7и определили 15-20 неприкасаемых которых при ЛЮБОМ случае возьмут вот и булки все и расслабляют. Венгры вон и Шведы из кожи вон лезли чтоб хоть кто то из топов их заметил и взял. А нашим это тупо не надо.
    particular
    particular
    03 июля в 12:58
    За такие крамольные слова Гена рискует получить по губам..:)
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 июля в 12:54
    Чемпионат Эстонии сгодится :Уровень подходит,мЫшление эуропейское,терпимое к его привычным страстям.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    03 июля в 12:47
    Орлов это тот же Дзюба
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    03 июля в 12:46
    В ФНЛ тоже люди играют.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    03 июля в 12:42
    Дзюба до пенсии в Зените будет!)
    LAISMEN
    LAISMEN
    03 июля в 12:38, ред.
    Почти всю сборную разогнать, зарплаты всем скостить однозначно . Дать шанс молодым ребятам проявить себя. А этого деревянного можно куда подальше закинуть.......надоел до чертиков
    nikot
    nikot
    03 июля в 12:37
    Пусть едет и Черчесова с собой возьмет,не в "Фенербахче",так можно и просто на бахчу!!!
    gavryushabuk
    gavryushabuk
    03 июля в 12:21
    Монголии?
    STVA 1
    STVA 1
    03 июля в 12:18
    Деда выпустили и заговорил))
    bashnat013
    bashnat013
    03 июля в 12:15
    Куда?в Эстонию!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    03 июля в 12:10
    Да не пойдёт он никуда...
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