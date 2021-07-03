Орлов считает, что Дзюбе надо переходить в другой чемпионат

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи, что нападающий «Зенита» и сборной России может перебраться в чемпионат Турции.

Появилась информация, что Дзюбой интересуется «Фенербахче».

Вполне возможно, что действительно «Фенербахче» ведёт переговоры о переходе Дзюбы. Если пишут турецкие источники, наверное, они знают. Что им придумывать? Ехать или нет, пусть решает сам Дзюба. Но тут ему будет нелегко. Обструкция от болельщиков будет и в его адрес. Это всё сейчас надо просчитывать. После такого чемпионата к нему болельщики будут жёстко относиться. Это одиозная фигура. Ему надо играть в два раза лучше, чем раньше. Сможет? Это очень сложно.