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«Бешикташ» отклонил первое предложение «Спартака» по Льяичу

03 июля 2021, 09:27

«Спартак» предпринял попытку осуществить трансфер хавбека «Бешикташа» Адема Льяича.

Предложение «красно-белых» было отклонено турецким клубом. Ожидается, что в ближайшие дни «Спартак» сделает новое предложение по сербу. Подробности переговоров не сообщаются.

В прошлом сезоне хавбек провёл 24 матча во всех турнирах за «Бешикташ», записав на свой счёт 2 гола и 5 результативных передач. Ранее стало известно об интересе к Льяичу со стороны ЦСКА.

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Все комментарии
Spartach from kg
Spartach from kg
03 июля в 21:03, ред.
Какие же умники придумывают эти трансферные слухи, на фоне лимита? У Спартака ещё переизбыток. Я бы ещё поверил, если про Мхитаряна пускали слухи, т.к. он не является легионером для России
makkie
makkie
03 июля в 15:06
Очередная утка из Турции!
Можно даже не обсуждать...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
03 июля в 14:07, ред.
Да зачем он нам нужен? В Бразилии ищи Попов плеймейкера, молодого, техничного и не избалованного большими деньгами паренька...у нас Глушенков есть на подмену и осталась надежда, что наберёт былые кондиции Бакаев, вчера вон в девятку положил красавца в товарняке...интересно Витория долго будет терпеть арендованых футболистов, которые вернулись в Спартак после окончания прошлого сезона?

Рассказов и Ломовицкий нам просто не нужны, Мелкадзе старается, но его мастерства как и Игнатова (парень просто не может добавить и решать задачи в борьбе за призовые места) не хватает чтобы держать обоих в команде. что в воротах делает Ребров второй товарняк подряд? Ему пора на административную должность в клубе, вместо этого создаётся впечатление, что Селихова планируют продать...Максименко против Нефчи снова бабочек ловил🤦‍♂️ без сборников конечно тяжело, но квалификация к лиге чемпионов не за горами и нам нужен хороший плеймейкер и правый защитник!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
03 июля в 11:00, ред.
Кто кого обматет на торгах??? Леня то наш уже закаленный в этих делах , руку набил и не только...) ... даже кокорина сплавил , самих итальяшек провел. Посмотрим , с интересом наблюдаю....).
димон 37
димон 37 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 июля в 10:54
Ну про мюллера даже зулусы знают, что можно любого варить за 40 лямов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 июля в 10:19
Вековой Юбилей раз в 100 лет...
Тратится так тратится....Гулять так гулять.....Руй,Мариу,Льяич...
Рошу и прочий баласт скинуть...Ларссона не продавать....усилится двумя-тремя льяичами - и квалификация в ЛЧ считай пройдена....
А дальше как получится...Руя то звали не просто скриншоты смотреть....наверное умеет чего нибудь....глядишь и из группы в ЛЧ выйдут...и в чемпе вновь второе место займут...
Удачи и хороших трансферов !!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 10:09, ред.
Турки походу загуглили про Федуна и его Лукойл. Там написано что денег немерено. Да ещё плюс юбилей.
Так что 2-3 попытки можно смело отклонять. А там видно будет...
Futurista
Futurista ответ Аксинья (раскрыть)
03 июля в 10:08
Монтер пытался табуретку подсунуть вместо элитного стула...тут тоже надо повнимательнее)...
Аксинья
Аксинья
03 июля в 10:03
Как сказал монтер Мечников - Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон...Короче говоря деньги днем - Льяич вечером ))
Zenit_84
Zenit_84
03 июля в 09:51
Каким окажется второе предложение?
particular
particular
03 июля в 09:45
Поиск вариантов будет продолжаться... Пока найдена жадность...
Rheinfall
Rheinfall
03 июля в 09:41
Нафига он нужен? Пусть катится в Геную , в которую так хочет снова вернуться из Турции.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
03 июля в 09:30
Торговля начинается
ЮЗИК
ЮЗИК
03 июля в 09:30
Пользуется спросом, подымут цену
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