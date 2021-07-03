«Бешикташ» отклонил первое предложение «Спартака» по Льяичу

«Спартак» предпринял попытку осуществить трансфер хавбека «Бешикташа» Адема Льяича.
Предложение «красно-белых» было отклонено турецким клубом. Ожидается, что в ближайшие дни «Спартак» сделает новое предложение по сербу. Подробности переговоров не сообщаются.
В прошлом сезоне хавбек провёл 24 матча во всех турнирах за «Бешикташ», записав на свой счёт 2 гола и 5 результативных передач. Ранее стало известно об интересе к Льяичу со стороны ЦСКА.
Рассказов и Ломовицкий нам просто не нужны, Мелкадзе старается, но его мастерства как и Игнатова (парень просто не может добавить и решать задачи в борьбе за призовые места) не хватает чтобы держать обоих в команде. что в воротах делает Ребров второй товарняк подряд? Ему пора на административную должность в клубе, вместо этого создаётся впечатление, что Селихова планируют продать...Максименко против Нефчи снова бабочек ловил🤦♂️ без сборников конечно тяжело, но квалификация к лиге чемпионов не за горами и нам нужен хороший плеймейкер и правый защитник!
Рассказов и Ломовицкий нам просто не нужны, Мелкадзе старается, но его мастерства как и Игнатова (парень просто не может добавить и решать задачи в борьбе за призовые места) не хватает чтобы держать обоих в команде. что в воротах делает Ребров второй товарняк подряд? Ему пора на административную должность в клубе, вместо этого создаётся впечатление, что Селихова планируют продать...Максименко против Нефчи снова бабочек ловил🤦♂️ без сборников конечно тяжело, но квалификация к лиге чемпионов не за горами и нам нужен хороший плеймейкер и правый защитник!