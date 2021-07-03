«Бешикташ» отклонил первое предложение «Спартака» по Льяичу

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03 июля 2021, 09:27

«Спартак» предпринял попытку осуществить трансфер хавбека «Бешикташа» .

Предложение «красно-белых» было отклонено турецким клубом. Ожидается, что в ближайшие дни «Спартак» сделает новое предложение по сербу. Подробности переговоров не сообщаются.